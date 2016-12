Kaardi autoriks on illustraator Kärt Einasto, kelle käe all koonduvad erinevad jääpangad tugevaks tervikuks – maakondlike ja muude piirideta ühtseks Eestiks. Maarja Nuuti laulab spetsiaalselt presidendi jõulukaardi jaoks seatud versiooni palast "Õdangule".

"Jannadi-didid-dii," laulab Maarja Nuut ja kaks jääpanka, kolme inimesega peal, ujuvad kokku. Siis veel kolm panka inimestega. Üks on kassi, teine ratastooliga. Habemikust mehe kõrval on rase naine. Kokku ujuvatest jääpankadest saab Eesti . Selline on President Kaljulaidi jõulukaart. Mis lugu see rääkida võiks?

Või ei ole need tagasitulijad, vaid juurdetulijad? Aga seda ei ole president probleemiks pidanud. "Eestit ei piina hirm sisserände ees," on Kaljulaid varem öelnud. On ta ju kinnitanud, et Eesti viib rahulikult ellu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kokku lepitud ümberpaigutamisprogrammi. Pagulased saabuvad Eestisse, nad integreeritakse Eesti ühiskonda. "Seni ei ole ükski lahkunud, et otsida paremaid elutingimusi või soojemat ilma," ütles president novembris ja ütleb praegugi lumise jõulukaartiga. Juurdetulijate teooriat toetab ka kaardi liikumatul variandil Soome lahel triivival pangal kitarriga mehe kõrval olev tumedat verd naine.

Liikumatul kaardivariandil on lumevaiba all Eesti, mille ümber triivivatel jääpankadel inimesed. Mida see tähendab?

On need jääpankade peal kujutatud inimesed Soomes töötavad eestlased? Kui nii, kinnistab Kaljulaid oma kogu rahva presidendi kuvandit, unustamata kedagi. Ka neid, kes Eestist eemal. Samas paigutatakse nad eraldi ja öeldes selgelt, et olete nagu omad, aga oh teid, et meil ei ela.

Tükikaupa triiviv Eesti võiks olla ka Jaak Johansoni laulu "Lahtilükkamine" illustratsioon. Siilisoenguga Johanson laulis: "Peipsi koha pealt lükkame lahti selle väikese Maarjamaa. Ühe tiiru nii ümber selle ilma, nõndaviisi peab tegema. Ja siis kasvõi teise ilma, ühes rohu ja rahvaga."