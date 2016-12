Rumeeniast pärit 18aastane Oana Raducu, kelle modellinimi on Aleexandra Khefren kuulutas hiljuti telekanali ITV programmis "This Morning", et pani Saksamaal tegutseva eskortagentuuri Cinderella-Escorts vahendusel müüki oma süütuse.

180 sentimeetri pikkune ja 50 kilogrammi kaaluv neiu teatas, et soovib süütuse müügist saada vähemalt üks miljon eurot. "Juba 15aastasena mõtlesin ma, mida annaks süütusega ära teha.

Nägin internetist, et mõned tüdrukud on saanud selle müügist 3,5 miljonit eurot ja rohkemgi," meenutas Aleexandra. Ta lisas, et soovib saadud raha eest osta Rumeenias vaesuses elavatele vanematele maja, maailmas ringi rännata ja heas ülikoolis õppida.