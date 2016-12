Vahel juhtub, et jõulutäht, mis poes paistis imeilus, on kodus järgmiseks hommikuks osa lehti maha poetanud ja kukutab neid aina edasi, kuni lillest on vaid roots järel.

Esimene pahameel suunatakse siis sageli lillepoele, sest ei saa ju olla, et endal oleks õnnestunud juba esimesel õhtul midagi nii väga valesti teha, et lill närbuma hakkab. Siiski!

Jõulutäht pelgab külma ja tõmbetuult, seepärast tuleb lilleke lasta poes korralikult sisse pakkida ka siis, kui see tuleb vaid poe ette pargitud autosse viia, ka ei tohi lille miinuskraadidega päeval tundideks seisvasse autosse jätta – seal teeb külm talle kindlasti liiga.