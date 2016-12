"Minu poeg Joonatan lõpetas jõuluvanasse uskumise, nähes minu igapäevatööd lasteaias. Kui sa pead kuskil köögi ukse vahel enne jõulupidu jõuluvanale selgitama: ma teen sulle vastamata kõne, tuled uksest sisse siis, kui see laul on lõppenud, siis ...

Igatahes soovis mu kallis poeg seepeale endale jõulukingiks jõuluvanakostüümi. Nii et eelmisel aastal lahendasime asjalood nii, et tema ise tegi meile jõuluvana!

Päkapikulust käib aga sellest hoolimata: suss on meil siiamaani akna peal ja hommikul vaatab poeg rõõmsalt naerdes: ahhaa, mida päkapikk seekord on toonud! Mulle see mäng meeldib, see on väga tore! Joonatanile just selgitasime, et meid kõiki on lastena ju sedasi petetud, aga see on nii lahe ja maagiline värk, et kõik mängivad päkapikumängu ka täiskasvanuna hea meelega edasi. Ka oma saapa seest kommi leida on ju äge. Sellist mängu peab elus olema! “