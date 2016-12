Jäin puhkama ja elu üle järele mõtlema. Päike küll paistis, aga külm oli. Ega ma väga talviste riietega ka välja ei tulnud. Mida siis teha. Appi karjuda? Naine kindlasti ei kuule, tal on vanainimese kõva kuulmine. Naabreid ka pole – lõpetasid suvitamise ära ja sõitsid linna. Karjuda ja oodata, kuni külatänavat pidi keegi tuleb? Aga ei paistnud kedagi. Pidevalt karjuda ju ka nagu häbi. Kas ma tõesti nüüd nii vana ja vilets olen?

Kas naine tuleb mind otsima? Ei vist mitte niipea. Ta ei pannud tähele minu õue minekut, on köögis ja tuleb kutsuma mind porgandit lõikama ja ehk hakkab mind otsima. Nimelt jõuline toidulõikamine on minu roll söögitegemise juures. Ja presskannu puhastamine ka. No siis ta tuleb mind minu tuppa teisele korrusele otsima ja kiikab vast õue ka?

Aga lõunani on veel nii palju aega, et vahepeal külmun kangeks ja selline siis minu lõpp saabki. Terve elu käib juba silme eest läbi. Ilus elu oli kohati küll. Aga lõpp on küll kuradi mage. Kuidas see vanadus siis nii äkitsi kallale tuli? Kuidas vaene naisukene siis edaspidi ilma minu puuviljalõikamise ja kohvikannu puhastamiseta hakkama saab?

Külm pani esialgu võdisema ja siis kadus külmatunne ära. Tuli meelde, et külmumine nii pidavatki käima, et tuleb soe ja õnnis tunne peale. Ja meie külast on ennegi nii mindud. Sugulane Nikson käis Leesi postkontoris pensioni saamas (kui veel postkontor eksisteeris) ja võttis poest paar pudelit valget kaasa. Astus bussi pealt kodutee kohal maha ja asus paarisadat meetrit koduteed ületama. Kuna aga kodus ootas teda naine ja poeg, kes oleksid viina käest ära võtnud, istus Nikson poole tee peal kännu otsa ja maitses head ja paremat. Oli talvine aeg ja vana leiti alles hommikul külmununa. Selle sõbra mälestuseks käis ühe külaotsa mees Kängsepa Anti teises külaotsas lesele kaastunnet avaldamas, viin omakorda kaasas. Ja tagasi koju ei jõudnudki. Hommikul leiti mere äärest ärakülmununa maas istumas.

No on häda selle vananemisega. Näe, mõni jääb mitte ainult kehaliselt nõrgaks, vaid vaimult vaeseks. See talle isiklikult sageli probleem polegi, aga teistele küll. Nagu meie küla tädi Marta, tark õpetatud naine, olnud omal ajal haiglas osakonnajuhataja. Ta kaotas ära kõik oma raha ja väärtasjad, neid teiste eest igale poole peites. Ta oli veendunud, et täditütar varastab tema järelt. Sõid koos sõbralikult laua taga, kui hetk hiljem küsis – vabandage, ma ei tunne teid, kes te olete? Ja kui õue sai, pani piki teed minema. Võis vabalt minna kuhu tahes ja ära külmuda. Aga teda valvati. Vaat mind ei valva praegu keegi!

Vanuigi nõiaks

Aga mõni läheb vananedes aina targemaks. Minu Mannu näiteks. Pool aastat enne presidendivalimisi ütles ta, et Kersti Kaljulaid on õige inimene selle koha peale. Ma polnud seda nime kuulnudki. Siis läks hulk aega mööda ja presidendiralli läks kirevaks heitluseks, mida arutati ka näiteks poja sünnipäevalauas. Kõik arutasid ja pooldasid kedagi. Mannu nimetas jälle Kersti Kaljulaidi. Ta oli teda mitu aastat tagasi raadios „Keskpäevatunnis“ tähele pannud, kuidas ta eesti asja seletamises meestest etem olnud. Jällegi ei leidunud seltskonnas teda tundvaid inimesi. Presidendiralli vajus varsti susinal kokku. Ja äkitsi ta tuli ja võitis! Kust Mannu seda teadis, et nii läheb? Mõni muutub vananedes vahel selgeltnägijaks. Mannu ka. Aga võib öelda, et ta võrdlemisi healoomuline nõiake on.

Ja siis, kui ma olin kõik oma mõtted läbi mõtelnud ja ilusa eluga hüvasti jätnud, vantsis mööda külateed teepervi nuuskides Niksoni vasikasuurune peni, Armstrong nimi. Asusin teda hüüdma ja enda juurde meelitama. Me olime ju sõbrad ja olin talle ennegi palukesi söötnud. Peni tuli ja vaatas mulle koerapilguga otsa, et mis nalja ma siis nüüd siin teen. Kutsusin ta juurde, sügasin pisut ja haarasin tal sabast kahe käega kinni. Ta ehmatas ja püüdis kätt hammustada. Aga hoidsin sabast meeleheitlikult kinni. Ühise pingutusega ta tõmbaski mind tooliga pikali. Sain raamide vahelt välja, põlvili, ja laua najal püsti. Koer pani solvunult minema. Mina tänasin isakest Jahvet ja teisi imelise päästmise eest. Selline jamps lugu võib juhtuda, kui vanaks jääd. Katsume mitte jääda!