"Muidugi meeldib meile kõigile muinasjutte uskuda, ka jõulumuinasjuttu. Kui päkapikk toob lapsele sussi sisse mõne asja või annab endast kuidagi märku, siis vanemad ju mängivad seda mängu kaasa, aga lapsed on palju avatumad, nad tajuvad nii palju rohkem ja nende sisemine soov on väga selge: nad tahavadki olla head.

Kui mõnel hommikul päkapikk midagi ei too, on kohe selge, et midagi läks vist eelmisel päeval pahasti. Mis seal muud on, kui et päkapikk ju jälgib! Või jälgib hoopis ingel – näiteks jõuluvälisel ajal. Mõte on ju ikka sama: keegi jälgib või suunab sind, et sa oleksid hea ja teeksid selliseid tegusid, et maailm oleks toredam koht, kus olla. Ses mõttes on päkapikumäng armas ja ilus traditsioon, miks ei peaks täiskasvanud seda kaasa mängima.“