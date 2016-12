Erki Savisaar ei saanud Martin Repinski järel uueks maaeluministriks ega ka Keskfraktsiooni juhiks. Savisaar sai fraktsioonijuhi valimisel kaheksa häält. Lihtne matemaatika ütleb, et kui uuel võimuliidul on riigikogus 56 häält, siis ilma nn Savisaare toetajate häälteta läheb võimulpüsimine enam kui raskeks. Kas Jüri Ratas peab savisaarlasi enne kriitilisi hääletusi iga kord ära ostma? See präänik, mis suudaks moosida juba mitu korda pikalt saadetud savisaarlasi, peab küll õige magus olema.

Mitte üksnes puruvaene, vaid ka kõrvuni võlgades Kreeka hoolib oma inimestest, kui maksab pensionäridele 13. pensioni jõulutoetuseks. Alla 850eurose pensioni saajad saavad jõulude puhul lisaks kuni 830 eurot. Mida on sellele vastu panna Eestis, kus eelmise aasta keskmine pension oli vaid 322 eurot? Tallinn maksab pensionärile toetuseks küll 77 eurot aastas, kuid see on ka kõik. Kas Eesti riik aitab Kreekal jõulutoetust maksta meie pensionäride arvelt?

Eksib see, kes arvab, et looduse mastaapne ümberkujundamine on jäänud nõukaaegadesse. Valitsusel on plaanis Linnamäe hüdroelektrijaama likvideerimine, et kala saaks jões ujuda sinna, kuhu tahab. Kui nõukaajal kuivendati suure optimismiga soid, siis praegu räägitakse juba vastupidist juttu – kraavid tuleb kinni ajada ja kuivendatud aladel uuesti soostuda lasta. Inimene ei malda istuda, käed rüpes.

Miks te trügite rongile?

Kuna rongireisijaid on liiga palju, siis on rongifirmal tüütutest sõitjatest vabanemiseks võluvits – tuleb tõsta piletihindu. Tõeline kapitalist paneks enama raha teenimiseks rohkem ronge käiku, mitte ei sooviks hinna kergitamisega sõitjaid eemale peletada. Me elaks endiselt nagu nõukaajal, kui liiga suur nõudlus on teenuse osutajaile nuhtluseks ning uute rongide liiniletoomine on hoopis järgmises viisaastakuplaanis.

Ööistungi terviseks!