Milles on siis probleem? Näen siin kahte olulist teemat, millest üks on ilmselt lihtsasti lahendatav (Äripäev tuleb lihtsalt kinni panna) ja teine on natuke sügavam, olemuslikum minu arvates.

Viimastel aastatel oleme lugenud päris palju uudiseid idufirmade elust. Siiamaani kuulsime ainult edulugudest ja saabunud suurest rikkusest. Nüüd on seda teemat hakatud käsitlema ka mustemates toonides. Kohati tundub suisa, et n-ö märgade mäkrade põlvkond (55 ja vanemad ettevõtjad) on alustanud ristikäiku uue põlvkonna ettevõtjate vastu. Kergesti võib tekkida olukord, kus senine mõõdutundetu üleskiitmine asendub mõõdutundetu mahategemisega. Võtaks hoogu maha. Tegelikult on ju tore, et noored innustunult ettevõtlusega tegelevad.

Äripäevaga seonduv on nimelt rikkuse mõõtmine ja selle põhjal kõikvõimalike edetabelite kokkupanemine. Toon lihtsa näite: kui alustav ettevõte on tubli investeeringute kaasaja – iseenesest tore saavutus –, siis selle põhjal tehakse kohe järeldusi omanike rikkuse kohta. Oletame, et ettevõtte omanikud suudavad tubli töö tulemusena kaasata 10 miljonit eurot, mis on kahtlemata suur summa. Selle eest saab investor vastu 1% osaluse ettevõttes. Äripäeva metoodika järgi on sellise ettevõtte turuväärtus miljard eurot. Saadud tulemus lennutab tublid noored inimesed kohe Eesti ettevõtete rikkuse edetabeli tippu. Mis siis, et omanikul on võib olla pangaarvel 2000 eurot.

Selline suhtumine ajab vanad tegijad marru, sest eks kõik ettevõtjad ole teatud ulatuses edevad, isegi kui nad seda avalikult ei eksponeeri. Oma kohta tahab ikka igaüks näha. Oma vara ja heaolu on välja teenitud aastate kui mitte aastakümnete pikkuse tööga. Tuleb tunnistada, et paljude 55+ ettevõtjate edu tugineb soodsale positsioonile erastamisprotsessis. Aga need, kes praeguseks jäänud, on seda alguse iduraha hästi kasvatanud. Kui kõrgele kohale edetabelis lisandub noorte tegijate õhin – vaat’ kui lahedad mehed me oleme ja mida teie vanad peerud tegelikult praegusest majandusest teate –, siis ongi pahandus majas. Seega on üks konflikti alus n-ö vaieldav lähenemine rikkusele, ehk tegemist on puhtalt psühholoogiliste teguritega. Tegelikult piisaks, kui noored tublid mehed tunnistaksid, et oleme head raha kaasajad, aga ärme meie puhul veel tegelikust rikkusest räägi, see on vast tuleviku muusika. Mõned on sellist tagasihoidlikkust ka üles näidanud.

Teine põhjus on natuke fundamentaalsem. Räägitakse ju ka ülikoolis, et ettevõtja peamine motiiv firma teha on kasumi teenimine. Kui siia lisada veel teine aspekt, et ettevõtja tahab olla omanik ja midagi oma tegemistest ka järeltulevatele põlvedele pärandada, siis ongi põhimõtteline vastuolu tekkinud.

Sisuline vastuolu

Iduettevõtete põhieesmärk on oma äriideele raha kaasata ja siis millalgi ettevõte maha müüa. Vähemalt suur osa selles valdkonnast serveerivad seda niimoodi. Omanikuks olemine ei ole prioriteet, samuti ei ole oluline jooksvalt kasumit teenida. Kas mõni meie n-ö uutest edulugudest teenib kasumit? Selle järgi, kes ajakirjanduses ennast eksponeerivad, peaks ütlema, et nemad küll ei teeni.

Aga võibolla ongi nii, et kui hakkab kasum tulema ja me enam ei räägi iduettevõttest, siis pole ka põhjust ennast nii palju eksponeerida?

Igal juhul on siin tegemist sisulise vastuoluga, sest omanikuks olemine ja kasum ei tundu olevat uue põlvkonna iduettevõtete prioriteet. Võibolla ongi see uus ärimudel ja vanad olijad ei saa sellest lihtsalt aru. Võibolla nii ongi, aga siis me peaksime asjadest ka nii rääkima. Et küll on tublid raha kaasajad ja vaat kui osavalt nad oma ettevõtte maha müüsid.

Mulle tundub, et traditsiooniline kaupade või teenuste tootja ei kao ikkagi kusagile ja ikka on vahel vaja käia poes süüa ostmas, telefon tahab väljavahetamist ning millalgi tuleb juuksuris käia. On ju tore, kui kõige selle kõrval on võimalik tasuta muusikat kuulata või sõpradega arvutis lobiseda. Paraku peame vahepeal virtuaalsest reaalsusest ka reaalellu tulema ja nentima, et on olemas palju füüsilisi kaupu ja teenuseid, ilma milleta me hakkama ei saa.