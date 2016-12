"Meie ajal ei olnud päkapikusussi-teemat, näärivana uskusin, aga vist mitte ka väga kaua. Jõule veedeti tasakesi linnakorteris, vaid küünlad põlesid, aga aastavahetuseti üritasime käia perega maal tädi juures. Kuusk, oma metsast võetud, oli ilusti keset tuba. Ma ikka sain aru, et näärivana tegi naabrimees, kel oli kasukas tagurpidi selga pandud. Paistis välja kui näärisokk ja tegi imelikku häält, aga tal olid oma saapad jalas ja ma kohe sain aru, et näe, onu Ants! Teinekord olid aga kingitused pandud trepi peale, et näärivanal polnud sedapuhku aega sisse astuda. Põnev oli ikka!

Seda julgen ma aga küll öelda, et mu poeg Ott, praegu 25aastane, oli vast üheksane, kui veel päkapikke ja jõuluvana uskus. Meil oli nii, et alati käis kodus jõuluvana. Tütar oli juba suur, tema eest ei õnnestunud varjata, et jõuluvana pole päris, aga ehkki Otil olid kõvad kahtlused, siis ta ikkagi uskus. Mul hakkasid juba kõik sõbrad-näitlejad otsa saama, keda kutsuda – ta oli neid kõiki ju kogu aeg näinud. Täielik jama! Viimasel aastal, kui Ott veel uskus, et jõuluvana on päris, palusin näitleja Raivo Adlast, sest teda polnud poiss näinud. Mäletan, et Ott istus talle lausa põlve peale ja uuris jube lähedalt ja kui Raivo oli ära läinud, ütles Ott: "Jah, ikka õige jõuluvana käis!“

Praegu on viieaastane Nora hoogsalt päkapiku-usku. Möödunud aastal käis talle jõuluvana tegemas näitleja Mait Trink ja Noral oli küll rõõmus meel: "Ta on ju pärisinimene!“

Minu meelest on jõulud väga lahedad. Muidugi ei pruugi meeldida see, mida kaubandus jõuludega teeb, aga see on igaühe oma asi, kui palju seda tarbid. Ära mine sinna kaubanduskeskusse, sõida parem maale turismitallu ja osta sealt toredaid kingitusi. Või ära üldse osta midagi, pane telekas ka kinni ja loe hoopis raamatut!“