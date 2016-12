"Muidugi oli mul väiksena päkapikususs! Ehkki oli sügav nõukogude aeg, tõi isa oma treeningureisidelt Soomest punase Ameerika sussi, mis rippus minu toa ukse küljes. Mul oli ka väga isiklik päkapikk nimega Krõps, kes kirjutas mulle aeg-ajalt kirju. Tõi ikka mõne kommi või piparkoogi, aga kui olin midagi väga hästi teinud, siis kirjutas ka väikese kiituse. Ja kui ma ei olnud kõige parem laps, siis ta kommi ei toonud, vaid üksnes kirjutas, et on minu käitumise pärast väga kurb.

Mäletan eredalt seda talve, kui olin kuueaastane ja vanemad olid mulle kohustuse pannud õppida jõuludeks kirjatähtedega lugemine selgeks. Mina olin aga õudselt laisk ega viitsinud väga lugemisega tegelda. Ühel hommikul avastasin sussi seest Krõpsu murekirja, kus ta teatas, et on väga kurb ja õnnetu, sest ma pole võtnud oma vanemaid kuulda ega õppinud lugemist, seepärast ta täna mulle kingitust ei too, aga loodab, et mu käitumine paraneb.

Pean tunnistama, et see oli väga motiveeriv. Olin õnnetu, et Krõps oli õnnetu, hakkasin kohe "Sipsiku“ raamatust lugemist harjutama. Jõuluks ma tõesti lugesin. Tänu Krõpsu noomituskirjale!

Uskusin päkapikkudesse kauem kui mõni mu sõber. Teadmine, et jõuluvana ja päkapikke pole tegelikult olemas, tuli algklassides. Ühel üksioldud pärastlõunal tuhnisin vanemate kappides ja kuskilt kõige ülemisest kapist leidsin terve paki enda kirju päkapikk Krõpsule. Olin hirmus sügavalt solvunud, sest mind oli petetud! Kui olin oma nutu ära nutnud, et päkapikke ei olegi olemas, võtsin vastu kardinaalse otsuse: kui vanemad on mind niimoodi aastaid petnud, siis kavatsen ise edasi petta. Las aga panevad sussi sisse kingitusi ja kommi! Lasin neil veel kaks-kolm aastat sussi täita – vastukaaluks petuvärgile. Millalgi rääkis ema, et kuidagi väga pikaks läks mul see päkapikusussi aeg. Mina ütlesin vanematele alles aastaid hiljem, et see oli kättemaks!

Aga jah, Lapimaa jõuluvanasse ja sellesse mängu ma usun. See mäng on ju tore! Nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mulle jõulud meeldivad, kogu see kard ja sära, ka miks mitte olla üks kuu aastast lapsemeelsem kui tavaliselt. See on lihtsalt mõnus olemine, mis sest, et fantaasia.“