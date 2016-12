Hooaja viimases "Roaldi nädalas" uuritakse nende eestlaste maailmapilti, kes leidnud usu jumalase.

Viimase rahvaloenduse andmetel tunnistab mingit kindlat usku ja religiooni 19% eestlastest. Usuleiguse poolest tuntud eestlaste seas leidub siiski hulk inimesi, kes elavad jumalaga päevast päeva. Ja just neid Roald Johannson oma seekordse reportaažiga saatiski. Milline on nende elu ja maailmapilt, see jõuab ekraanile läbi erinevate lugude.

"Roaldi nädal" toob täna vaatajate ette erinevate koguduste esindajad, sh külastab saatejuht katoliiklasest bluusikitarristi Raul Ukaredat, Seitsmenda Päeva Adventistide hulka kuuluvat perekond Valbi Võrumaalt ja Vennastekogudusega seotud Maie Takkelit.

"Roaldi nädal: Usklikud" on Kanal 2 ekraanil täna kell 20.30.