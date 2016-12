Trump siiski ei ole veel president. Võib selleks ka mitte saada. Alles esmaspäeval, 19. detsembril annavad valijamehed oma lõplikud hääled. Mis tähendab, et kõik võib veel muutuda. Olgugi, et olevat kombeks mitte hääletada teisel korral muud moodi kui esimesel, jaga karu nahka siis, kui ta on jurtasse veetud. Mõni osariik pidavat valijameest isegi karistama, kui see plõksima hakkab. Üsnagi ebameeldiv üllatus.

Nii et parem isegi mitte teeselda tugevate teadmistega asjatundjat. Neid jagub siin maal piisavalt. Kolme minuti eetriaja eest saad tosin tosinat ehk gross’i ja tosinasse pannakse neliteist kolmelist oivikut, kel küll miskipärast raskusi võõrnimede ja -sõnade õige hääldamisega.

Ongi õigupoolest kogu lugu. Võib juhtuda. Selleks pidavat vaid vaja olema 37 valijameest nii-öelda demokraatliku mõtteviisi manu tagasi tuua ja keri oma torni tagasi, Donald. Tea, kas selleks juhtumiks on kolledžites valmis juba rõõmutsoonid, kuhu progressiivne tudengkond saab oma ülekeevaid tundeid väljendama koguneda. Vahukommid, oranžikarvalised voodoo-nukud, vikerkaarelipud, muud moodsad puuslikud ja pühadused.

Võib pead murda selle üle, kui tõenäoline see oleks. Iseenesest, kui kaeda hillaristade punti, siis tuleks nentida: bolševikelt võib kõike oodata. Miks pillud nii raskeid sõnu, ärge jälgige alati, mida keegi eesmärgiks väidab, vaid vahendeid. Õieti, kuidas kõik vahendid on head. Too kamp on vankumatut demokraatiausku ning valmis seda pommidega ükskõik kuhu viima. Mis seal vahet, kas eesmärk on ülemaailmne kommunismi või demokraatia võit. Kui relvaga tuuakse, võõrast rahast, eludest hoolimata, siis bolševikud, mis bolševikud. Võibolla liiga rängalt öeldud, võibolla aga mitte. Omaette teema.

Ei tundu juhuslikuna, et pärast valimisi ärkas tundmatu puudekallistaja Jill Stein nõudma häälte ülelugemist. Ainult seal, kus paha Trump võidu sai. Armastatud Hillary häältes tädi miskipärast ei kahelnud. Ülelugemised aga andnud neetud miljardärile pigem hääli juurde, nii pole sest enam suuremat kuulda.

Kellele jääb Eesti

Pealegi on see tüütu töö vist kah. Mõni valijamees ära rääkida võib isegi meeldiv olla. Tore ju kellelegi šampanjavann kiljuvate tüdrukutega välja käristada – vabandust kujutlusvõime piiratuse ja labasuse pärast, aga mida ühelt valgelt sealt ikka oodata. Kompra väljanuhkimine on ka põnev. Nii edasi.

Vaat siis lähevad ajad huvitavaks. Meie progressiivne intelligents hingaks kergendatult. Liitlasväed jäävad maale, tuleb ehk juurdegi, kasarmuehitus kasvatab majandust, ei pea pelgama kõne Washingtonist Moskvasse: „Tšau, Vlad, võta see Eesti nüüd, kui tahad, mul pohlad.“ Bei Gott, kui lapsik ja enesekeskne peab olema, uskumaks, et kummalgi peapahal pole mõelda muust kui ühest Läänemere-äärsest maatükist. Demokraatiaarendajaid vajatakse endises mahus üle maailma. Hea Uus Ilm marsib seitsmepenikoormakatega edasi. Teada, nähtud, igav.

Tegelik huvitav juhtuks siiski USAs. Väidetavalt, kui öelda amerile, et te olete äkilised ja riiakad, ta isegi ei solvu, tunnistab tõeks. Küsimus ja mure selles, kuidas võtaksid hämmastavat, ootamatut pööret sündmuste käigus need eksitatud ja haletsusväärsed. Oma kastikate, halbade hammaste, vaesuse, kirikute, pettumuste ja püssidega. Mismoodi nemad võtaksid endale ära tegemist.