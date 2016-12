Kas riiki võib juhtida purjuspäi, kui samal ajal on joobes autojuhtimine mitte ainult keelatud, vaid ka karistatav kuni vangipanekuni välja? Küsimus tuleneb mõistagi riigikogu viimasest ööistungist, kus vähemalt üks saadik jäi telekaamera ette pehme keelega ega hakanud napsitamist ka eitama.

Ööistungite korraldamisega saab opositsioon muidugi ohtralt tähelepanu. Kuid antud juhul – kas ikka sellist tähelepanu on ühel soliidsel parlamendierakonnal vaja? Ööistungil napsitamise valguses saab pigem nentida, et uus võimuliit on alkoholipiirangutega õigel teel. Reformierakondlane Taavi Rõivas võib küll asespiikrina öelda, et ta pole kooliõpetaja klassiekskursioonil, aga kas tal on sama seisukoht ka erakonnajuhina, olgugi et lahkuvana? Samas pole spiikripositsioon takistanud varem Eiki Nestoril vajadusel saadikuid manitsemast, kui ta ütles, et soovitaks purjuspäi avarii teinud keskerakondlasel riigikogust tagasi astuda.

Kui poliitikuil puudub selge seisukoht, siis tuleb seda nende eest teha ja selgelt välja öelda: riigikogu istung – ükskõik milline see ka on – pole joomiseks ega joobes otsuste langetamiseks.