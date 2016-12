Kaelarihm on koerale hea kink, eriti siis, kui sellele kinnitatud plaadile on graveeritud koera nimi ja omaniku telefoninumber. Kiip peaks olema küll igal koeral, aga nii mõneski paigas on looma leidjal keeruline jõuda kohta, kus saab kiipi kontrollida, seepärast võiksid andmed, mille abil saab omanikuga kontakti võtta, olla ka kaelarihmalt leitavad.

Kes tahab teha lemmikule ja ta peremehele ühise kingituse, võib otsustada GPS-kaelarihma kasuks: see võimaldab plehku pannud koera asukoha hõlpsalt kindlaks teha. Internetist leiab kaelarihma kohta üksikasjalikumat infot (nt veebilehelt canese.ee). Nii mõneski peres teeb selline kaelarihm elu oluliselt muretumaks.

Et koer oleks nähtav

Pimedas, eriti kui lund maas pole, võib koer olla raskesti märgatav, pimedaks läheb praegu aga varakult. Jalutuskäigud on märksa turvalisemad, kui nii peremees kui ka koer on tehtud autojuhtidele võimalikult hästi nähtavaks. Koeral võiks olla helkurvest, LED-ribaga kaelarihm või helkurpaelaga põimitud jalutusrihm.

Rõõmuks kassile ja kodule

Kui kodus on kasse rohkem kui üks ja nad ei saa omavahel kuigi hästi läbi, aga ka siis, kui pere ainsal lemmikul on käitumisprobleeme (hirm, stress, märgistamine vm), on abi loota feromoonteraapiast. Feliway Classic on loodusliku nn õnnehormooni sünteetiline analoog, mis leevendab stressi ja parandab tänu sellele käitumisprobleeme. Feliway Friends on aga sünteetiline analoog rahustavale feromoonile, mida levitavad emakassid oma poegadele – kassipoegadel aitab see tunda end turvaliselt ja kaitstult, mitme kassiga majapidamises loob aga kasside vahel suurema harmoonia. Adaptili nime all on sama toimega tooteid olemas ka koertele. Oma loomaarstiga nõu pidades saab valida oma pere loomadele sobivaima.

Arendavad mänguasjad

Pehmed piiksuvad mänguasjad ei jäta naljalt külmaks ühtki koera ega kassi. Koertele meeldivad ka igasugused sikutamisköied, head ajaviidet pakuvad neile närimiskondid. Kassile võib kingitava mänguasja ka ise meisterdada: näiteks kinnitada nööri või pulga otsa suled või lindikesed, mis imiteerivad saaki ja mille tagaajamine pakub kassile lusti pikaks ajaks. Väikesed krõbisevad mänguhiired või muud sedasorti lelud ergutavad samuti kassi jahiinstinkti. Paljud kassid võivad pikalt taga ajada ka pehmelt põrkavaid palle.