Täna tutvustame teile küülikuid, kes sügisel koos tšintšiljadega Harku järve äärde hüljati. Nüüdseks on aga küülikud kosunud ja valmis uude kodusse minema. Kui küülikud, kelle nimed on Do, Re, Mi ja Fa, varjupaika sattusid, olid nad üsna kõhnad ja karvastik oli ka kannatada saanud, nüüdseks on aga kõik korras. Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on tegu ilmselt küülikute emaga ning kolme pojaga, kellest üks on poiss ja ülejäänud kaks tüdrukud. Poegade vanus peaks olema umbes aasta, emal hinnanguline vanus umbes viis aastat.

Küülikud on sotsiaalsed loomad ja inimesega harjunud. Kindlasti vajavad nad heaks eluks suurt puuri ja seda, et nende potti igapäevaselt puhastataks. Samuti võiks küülikud saada iga päev värskeid köögivilju. Põhitoiduks on küülikutel vesi ja hein. Antud küülikud võivad varjupaiga juhataja sõnul olla aga päris suured ahnepäitsed, kuna nad olid tükk aega näljas, seega tuleb jälgida, et nad üle ei sööks.

Varjupaikade MTÜst loomade võtmisel tuleb arvestada, et need ei tohi kindlasti järglasi saada. Antud küülikutest ei ole steriliseeritud emased küülikud, kuid isane on kastreeritud. Tutvu pikk-kõrvadega lähemalt videost! Õhtuleht alustas sellest sügisest koostööd Varjupaikade MTÜga, mille eesmärgiks on tutvustada varjupaigas kodu ootavaid loomi. Kui sul tekkis küülikute vastu huvi ja sooviksid neile, või mõnele teisele loomale kodu pakkuda, võta ühendust Varjupaikade MTÜga: www.varjupaik.ee Paljassaare tee 85, Tallinn, tel 5141431, e-post tallinn@varjupaik.ee.