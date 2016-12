Kas tunned, et sinu elus on midagi valesti, sest kõik tundub korras olevat? Vahel ei tunne me rahulolu ära, kui see käes on ja ootame ikka midagi enamat. Unusta ärevus ja naudi, et vahelduseks ei pea sa millegi pärast muretsema. Oled käinud läbi pika tee, mis jõudnud viimaks lõpule.

KAKSIKUD

Kuigi oled julge ja pakatad energiast, hoia silma peal kangekaelsusel. Sul ei pea alati õigus olema ning kuulama peab ka teiste inimeste arvamusi. Täpselt niisamuti ära ürita kedagi petta või midagi varjata, sest praegu valitsev energia toob varem või hiljem selle päevavalgele.

VÄHK

Ära kaota lootust, kuigi alanud nädal paneb sind igati proovile. Kõik otsused, mis vastu võtad, peavad olema vägagi kindlakäelised, vastasel juhul need ei täitu. Küsi julgelt abi! Konflikt võib oodata mõnes lähisuhtes.

LÕVI

Käes on aeg oodata, kuniks seni tehtud töö viimaks vilja kannab. Sul endal ei ole suurt midagi ära teha, vaid pead vaatama, kuidas vili küpseb. Oluline on arendada endas kannatlikkust ja mõistmist, et pikaajalise edu tagamine ei sünni üleöö. Õnn saabub nende õuele, kes oskavad oodata.

NEITSI

Pööra tavapärasest enam tähelepanu kokkusattumustele, mis viitavad eesolevatele sündmustele ning millest saad lähtuda. Ära ehmata, kui need märgid võivad esmalt tunduda pinnapealsed või mõttetud. Küll aga pead taas meeles pidama, et need viited ainuüksi ei too sinu ellu muutusi, vaid sina ise pead need soovi korral ellu viima.

KAALUD

Sinu peas tahab lahendust üks dilemma, mille lahendamiseks pead astuma esmalt sammu tagasi ning üritama olukorda näha teise inimese silmade läbi. Võid tunda, et sul pole aega kõige jaoks, mida teha soovid, seega mida rohkem aega maha võtad, seda paremaid tulemusi oodata on. Mida rohkem suvaliselt ringi lippad, seda rohkem mõtted killustuvad ning sa ei saagi midagi tehtud.

SKORPION

Juhul kui sinu elu on olnud pingeline, on viimaks näha nende vähenemist. Kõik sinu ümber ei pruugi küll olla ideaalses korras, kuid aitab ka seegi, et saad kergemini hingata. Võta aega iseenda jaoks, et saaksid teha selgeks, kuhu sa edasi tahad minna. Aitab ka väike jalutuskäik looduses.

AMBUR

Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada.

KALJUKITS

Tahad jätkuvalt panna vastu muutustele, ent võta silme eest side: vana on ammu selja taga ning uus saabunud. Kui suudad seda näha, pöörad ebaõnne õnneks ning leiad end positiivsest keskkonnast, kus tehtu kannab vilja ning unistused ei ole enam unistused. Tee on vaba, astu see samm, mitte ära saboteeri ennast!

VEEVALAJA

Märksõnaks on julgus: teha, öelda, mõelda. Sinu elu ei pruugi olla kooskõlas reaalsusega, mistõttu peaksid end käsile võtma, sest mida kauem ootad, et saaksid tulevikku liikuda, seda kauem läheb ka aega, et saaksid aru, mis tegelikult toimub. Suhetes oled nüüd tavapärasest kindlameelsem ning suudad langetada otsuse, mis ammu painanud.

KALAD