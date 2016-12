"Nädalalõpp Kanal 2ga" (Kanal 2, kl 21:30)

Seekord on eetris lustlik kokkuvõte Margna ja Jõekalda hittsaate kõige eredamatest külalistest ja lõbusamatest viguritest!

Õhtused filmisoovitused:

"Norbit" (TV3, kl 21:30)

Norbit (Eddie Murphy) on orb, kes kasvas üles hr. Wongi (Eddie Murphy) restoranis ja lastekodus. Saatus viis ta lahku hingesugulasest, armsast Kate’ist (Thandie Newton), ning nüüd vaevleb vaene mees Rasputia (Eddie Murphy!) tuhvli all, unistades paremast elust kuskil mujal, kellegi teise kõrval. Pärast seda, kui Kate ootamatult uuesti välja ilmub, tekib Norbiti hinges naiivne lootus, et võib-olla on see võimalik.

"Seks ja linn 2" (Kanal 2, kl 23:00)

Ülemaailmse kassahiti järg on teravmeelne romantiline komöödia, mille aluseks samanimeline menuseriaal. Carrie, Samantha, Charlotte ja Miranda on tagasi, et astuda vastu uutele väljakutsetele, mida meeste ja naiste omavahelised suhted pidevalt esitavad. Mis juhtub pärast seda, kui öeldakse altari ees ”jah”? Elu pakub kõike seda, mida need neli naist eales tahta oskasid, aga saatusel on alati varuks mõni üllatus. Käesoleval juhul on selleks glamuurne ja päikeseküllane seiklus ühte kõige luksuslikumasse ja elavamasse paika maamuna peal, kus pidu ei lõpe iial. Selline põgenemine reaalsuse eest tuleb nelja parima sõbra jaoks just õigel hetkel, kui nad katsuvad jõudu erinevate rollidega nagu ema, abikaasa ja palju muudki.

Laupäev

Pere nooremaid rõõmustab seekordsel multikalaupäeval film "Shrek Kolmas" (TV3, kl 19:30)

Fionaga abielludes polnud Shrekil aimugi, et seetõttu peab ta ühel päeval võibolla kuningaks hakkama. Kui Shreki äiapapa, kuningas Harold korraga lahkub, ootab teda just see au. Välja arvatud juhul, kui Shrek (koos oma ustavate kaaslaste Eesli ja Saabastega Kassiga) leiaks enda asemele sobiva kuninga. Kõige lubavam kandidaat oleks Fiona nõbu Artie, keskkoolis õppiv ebakuninglik hädavares, kellest väärilise troonipärija kasvatamine näib olevat üks raskemaid ülesandeid, millega Shrek ja sõbrad eales silmitsi seisnud on.

"Õnne 13" (ETV, kl 20:30)

Seekordses osas kutsub Alma Mare enda juurde hotelli, et Palmi korteri päästmisest rääkida. Jane ja Allan võtavad selle uudise omal kombel halvasti vastu. Saara ja Marek jäävad Arele vahele. Evelin tunnistab Henryle, et on hakanud tema isaga aina rohkem aega veetma.

Kõiki vanema, aga miks mitte ka uuema aja inimesi rõõmustab saade "Aja jälg kivis. Meie raadiomaja" (ETV, kl 21:35)

Helgi Erilaiu legendaarse raadiosarja "Aja jälg kivis" televersioon jutustab loo meie raadiomajadest - nende värvikast saamisloost, neist kui oma aja arhitektuuripärlitest. Seda omalaadset rännakut läbi ehituskunsti ajaloo kaunistavad Erilaiu isiklikud mälestused tema enam kui poolsajandit kestnud raadioelust - mälestused kolleegidest, tehtud saadetest ja siin aset leidnud sündmustest. Ringhäälingu juubeli puhul pildikeelde tõlgitud saate režissöör on Helen Valkna, operaator Kristjan-Jaak Nuudi, kunstnik Inga Vares, produtsendid Silja Kala ja Andres Arro. Helgi Erilaiu noorpõlve aitab ekraanile tuua näitlejanna Eneli Meresmaa.

Pühapäev

"Su nägu kõlab tuttavalt parimad palad" (TV3, kl 19:30)

"Su nägu kõlab tuttavalt" viies hooaeg on küll nüüdseks lõppenud, kuid siiski soovitame saate fännidel üle vaadata saate parimad palad ja parimad edukamad esitused.

Õhtune filmisoovitus: "Titaanide raev" (Kanal 2, kl 22:05)