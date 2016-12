Rulli sõnul peaksid riigikogu liikmed ööistungite puhul arvestama, et maja on ajakirjanikke täis ja kõigi tegevust jälgitakse kaameratega. "Sellises olukorras, kus uus koalitsioon on võtnud väga alkoholi tõrjuva poliitilise hoiaku, ei maksaks pitsi konjakiga mängida," ütles ta.

Rull ütles Millingu käitumise kohta, et kuna tegu oli tööajaga, siis oleks ta võinud arvestada, et kohvist ja Coca-Colast kangemat ei tasuks sel ajal tarvitada. "Pärast küll, kui istung on läbi ja pinged maas, siis miks mitte," sõnas ta.

"Millegi üle ei pidanud ükski riigikogu liige eile väga mõtlema, vaid nuppu vajutama, sest eelnev töö oli juba tehtud. Oli teada, et siin on roheline nupp, siin on punane nupp ja niipalju kui nad olid adekvaatsed vajutama...," rääkis ta, kuid täpsustas, et ta ei kiida siiski Millingu käitumist heaks, aga et ta ei dramatiseeri seda ka üle. "Ma olen nõus, et koht oli ebasobilik, need annused ei olnud midagi dramaatilist ilmselt," sõnas ta.

Rulli sõnul oleks pidanud Milling purjus peaga ajakirjanikele vahele jäädes endale tuhka pähe raputama ja vabandama, kuid nentima, et silmavaade ja jutt on sellegipoolest selged.

Suhtekorraldaja riigikoguliikmete napsutamise suhtes nulltolerantsi siiski ei pea. "Riigikogu tööpäevad on sageli pikad ja stressirohked ning kui selle käigus võetakse üks õlu või pokaal veini, siis mina leian, et see on täiesti normaalne. Küsimus on selles, kuidas keegi selle pärast välja kannab ja pärast seda käitub ja selle tarbimisega avalikkuse ees on," sõnas ta.

