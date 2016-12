Kuigi jõuludeks lubavad ilmajaamad lund ja tõelist talveilma, käesoleva nädala lõpus seda siiski veel oodata ei ole. Lõppev nädal toob endaga kaasa vihma, lörtsi ja kohati ka udu.

Tänane ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma või lörtsi ja võib udu olla. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb kuni kolm kraadi.

Laupäeva (17.12) öösel on valdavalt pilves ilm. Üksikutes kohtades sajab veidi lund ja lörtsi, läänes ka vihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur jääb miinus kolme kuni pluss nelja kraadi vahele. Päeva tuleb taas pilves, ennelõunal püsib udu ning on jäidet. Kohati sajab lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma. Lääne- ja edelatuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul põhjarannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur jääb miinus ühest kuni nelja kraadini.

Pühapäeva (18.12) öösel tuleb ilm pilves selgimistega. Mitmel pool on väheseid sademeid nii lume, lörtsi kui vihmana. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 13 m/s, hommikuks nõrgeneb. Püsib laupäevane õhutemperatuur. Päeval on endiselt pilves selgimistega ilm ning mitmel pool on väheseid sademeid nii lume, lörtsi kui vihmana. K Edelattuul pöördub loodesse 5-10 m/s. Sooja on oodata kuni neli kraadi.

Esmaspäeva (19.12) öösel püsib pilves selgimistega ilm. Kohati on väheseid sademeid. Puhub läänekaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on langeb kuni miinus viie kraadini. Päeval püsib öine ilm. Ilm tuleb taas pilves selgimistega ja kohati on väheseid sademeid. Puhub edelatuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur jääb miinus kahe ja pluss kolme kraadi vahele.