Eile oli riigikogus riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine ja kui te nime vaadates arvate, et see on kuiv ja igav, siis riigikogulased suutsid selle ikka naljaks keerata.

Reformierakondlane Valdo Randpere heitis nimelt kolleegidele ette, et eelnõu teisel lugemisel polnud saalis piisavalt IRLi liikmeid ning sõnas, et tal on mitmeid vormilisi etteheiteid.

"Vormiline omapära selle eelnõuga oli see, et lõppkokkuvõttes siis ta komisjonist tuli siia saali pidulaua äärest. Reinsalu kattis laua, pakkus kiluleiba, Moskva saia, natuke veini, ja nende kõigi vahepeal enamus komisjonist leidis, et küll on lahe eelnõu, las ta läheb saali. Minu jaoks on see esmakordne kogemus. Iseenesest, kuigi ma ise ei joo, aga ma kujutan ette, et paljudele inimestele ongi kaine peaga sellise eelnõu poolt olemine üsna keeruline;" põrutas Randpere.