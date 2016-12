Viimaste nädalate jooksul on olnud palju segadust ja skandaale Tallinna Televisiooni ümber, mis on kahtluse alla seadnud linnatelevisiooni jätkamise. Tallinna TV endine juht ja raha omastamises kahtlustatav Toomas Lepp on öelnud, et telekanal pannakse kinni, kuid nõukogu esimehe Allan Alaküla sõnul jätkab telekanal kindlasti oma tegevust.

Keskerakonna televisiooniks nimetatud Tallinna TV-d on tabanud viimaste nädalate jooksul mitmeid hoope. See on tekitanud küsimusi, kas ja kuidas saab Tallinna Televisioon edasi minna. Toomas Lepp ütles eelmisel nädalal Postimehele antud intervjuus, et telekanal pannakse kinni. "Tallinna TVst saab see, millest suured poliitikud on unistanud pikka aega: see telekanal likvideeritakse". Kuid TTV nõukogu esimees Allan Alaküla asja nii mustades toonides ei näe.

Toomas Lepp ütles intervjuus Postimehele, et TTV pannakse arvatavasti kinni. Kas olete selle väljaütlemisega nõus ja kas asi on juba lõplik?