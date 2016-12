New York Times sügisene best-seller "Today Will Be Different" vändatakse sarjaks ja peaosas astub üles Oscarivõitja Julia Roberts. Armastatud A-kategooria staari jaoks on esimene kord elus teleseriaalis mängida.

Seriaal räägib, nagu raamatki, naisest nimega Eleanor Flood. Daam otsustab ühel hommikul, et parajasti on just kõige parem päev selleks, et korda ajada kõik, mis tema elus mingil põhjusel ripakile jäänud. Saatusel on otseloomulikult aga omad plaanid.

Tegemist on südamliku ning humoorika looga. Stsenaariumi paneb kirja raamatu autor Maria Semple ise.