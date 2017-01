MÄLUMÄNG | Kui palju Sa tead töövõimereformist?

1. Mis vanuses inimesi töövõimereform puudutab? 15 kuni vanaduspension 16 kuni vanaduspension 18 kuni vanaduspension Otseselt puudutab reform tööealisi inimesi (16.a kuni vanaduspensioniealine), kellel on pikaajaline tervisekahjustus (sh nt puue), mille tõttu vajab inimene riigipoolset toetust ja tugiteenuseid. Need on inimesed, kellel on uue süsteemi järgi tuvastatud osaline või puuduv töövõime või vana süsteemi järgi püsiv töövõimekaotus.

2. Kes hindab alates 1. jaanuarist töövõimet? haigekassa töötukassa kohalik omavalitsus 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet töötukassa. Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil pöörduda töötukassasse, kui jõuab kätte ekspertiisiotsuses määratud korduvhindamise tähtaeg. Töövõime hindamist ja puude raskusastme tuvastamist võite taotleda koos, sel juhul saate esitada taotluse kas töötukassas või Sotsiaalkindlustusametis.

3. Mida tuleb teha enne töövõime hindamise taotluse esitamist? käia ära pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul teha elektrooniline taotlus oodata pool aastat järjekorras Kui teil on juba püsiv töövõimekaotus, tuleb hindamisele minna korduvekspertiisil märgitud tähtajal. Kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist tuleb ära käia oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kannab teie terviseseisundi kirjelduse tervise infosüsteemi. Kui te soovite taotluse esitada töötukassa esinduses kohapeal, tuleks taotluse täitmise aeg eelnevalt kokku leppida.

4. Millisel nendest viisidest ei saa esitada töövõime hindamise taotlust? töötukassa portaalis www.tootukassa.ee töötukassa maakondlikus esinduses perearsti juures Taotlust saate esitada töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega, siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida. Samuti saab seda esitada iseteeninduse www.tootukassa.ee kaudu ja enda poolt täidetuna töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel. Taotluse vormi leiate https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine.

5. Kes hindab inimese töövõimet? perearst ekspertarst töötukassa nõunik Töövõime kohta annab sõltumatu hinnangu ekspertarst, kes ei ole töötukassa töötaja. Ekspertarvamus koostatakse üldjuhul dokumentide põhjal, võrreldes taotluse infot inimese terviseandmetega. Ekspertarst küsib vajadusel lisainfot erinevatelt arstidelt ja spetsialistidelt (nt psühhiaater, füsio- või tegevusterapeut, eripedagoog või logopeed). Dokumendi- ja vajadusel ka visiidipõhise hindamise tulemusena koostab ekspertarst töötukassale arvamuse, mille põhjal teeb töötukassa töövõime hindamise otsuse.

6. Kellel on õigus töövõimetoetusele? inimesel, kes pole aasta suutnud tööl käia inimesel, kes on sattunud viimase aasta jooksul tõsisesse õnnetusse inimesel, kellel on puuduv või osaline töövõime Kui teil tuvastatakse puuduv või osaline töövõime, on teil õigus töövõimetoetusele. Toetust makstakse eelneva kalendrikuu eest jooksava kuu kümnendal kuupäeval. Osalise töövõimega inimeselt oodatakse toetuse maksmisel võimetekohast aktiivsust. See tähendab näiteks töötamist, äriühingu juhtimist, töötuna arvelolekut (st tööotsimist ja töötukassa teenustel osalemist), õppimist, alla 3-aastase lapse kasvatamist, viibimist ajateenistuses, puudega inimese hooldamist jm.

7. Mida kolmest pakutud variandist ei oodata osalise töövõimega inimeselt, kes otsib töötukassa abiga tööd? osalemine kokku lepitud jõukohastes tegevustes ja teenustes nõustamisel osalemist kolme kuu jooksul töö leidmist

8. Kuidas töötukassa toetab vähenenud töövõimega inimeste tööle saamist ja tööl püsimist? juhtumikorraldajad on teinud läbi samasugused raskused kui töötukassasse pöörduvad inimesed mitmekesine valik tööturuteenuseid moodne tehnika Töötukassal on mitmekesine valik tööturuteenuseid, mille seast on võimalik koostöös juhtumikorraldajaga leida need, mis konkreetset inimest kõige paremini aitavad. Kogemus näitab, et sagedamini vajavad inimesed oskuste omandamist või täiendamist ja tööpraktikat. Töötukassal on ka mitmeid uusi teenuseid nagu tööalane rehabilitatsioon, tööks vajalik abivahend, töölaesõidu toetus, kaitstud töö ja kogemusnõustamine. Lähemalt saab töötukassa teenustest lugeda https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/teenused-vahenenud-toovoimega-inimestele