Pühade ajal mõeldakse ikka rohkem lähedastele, olgu nad lähedal või kaugel. Seega hoiame ühendust – näita, kuidas Sina oma kaaslastest hoolid. Saada meile jõulupilt, millega tervitaksid sõpra, tuttavat, vanaema, ema-isa või õde-venda.

Pilt ütleb ju rohkem kui tuhat sõna ja on alati oodatud kingitus lähedasele.

Olgu selleks siis perefoto Raekoja platsi jõulukuuse all, talvepilt lumeehteis kodust või lõbusa sõnumiga tervitus sugulastele Austraalias. Ainuke reegel on, et pilt peab olema ikka enda tehtud ja sobilik ka teistele näitamiseks. Juurde märgi enda ees- ja perekonnanimi.

Fotosid ootame aadressil: mang@ohtuleht.ee märksõnaga "Hoiame ühendust" kuni 26. detsembrini. Kõigi pildisaatjate vahel loosime välja auhindu Elisalt. Loosi läheb kaks nutitelefoni – Huawei Ascend G6 ja Samsung Galaxy S7 edge. Võitjad kuulutatakse välja 28. detsembril. Samal ajal avaldame ka galerii piltidest.

Hoiame ühendust!