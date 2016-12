Paari nädala eest lõppes Indias Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai harus laevakaitsjate kassatsioonkaebuse arutelu. Ehkki kohtunik jättis mehed teadmata ajaks ootele ega öelnud, millal otsus tuleb, on laevakaitsjate jaoks ajalisest määrast olulisem, milline otsus olema saab.

„Kindlasti on see mõistliku pikkusega aeg, et keegi jõuaks kohvri ära viia,“ kirjutab Indias Puzhali vanglas viibiv laevakaitsja Alvar Hunt. Ta toonitab, et selle lause näol on tegemist siiski naljaga.

Alvar ütleb, et neid esindava advokaat Thushara Jamesi prognoosi järgi peaks juhul, kui ei sünni mingit jõuluime, tehtama otsus nende edasise saatuse kohta jaanuarikuus. „Kõige olulisem on muidugi see, millise otsuse kõrgem kohus nüüd teeb,“ kinnitab Alvar.