Süürias jätkub tsiviilisikute ja mässuliste evakueerimine Aleppo idaosast.

Eile, evakueerimise esimesel päeval, jõuti linnast bussidega välja viia üle 3000 inimese. ÜRO teatel ootab ärasõitu veel ligikaudu 50 000 inimest, kirjutas BBC.

Süüria valitsusväed on Venemaa toetusel hõivanud peaaegu kõik mässuliste valduses olnud piirkonnad linnas. USA on süüdistanud Süüria valitsust, et see on teostanud Aleppos veresauna. "On jäänud ainus küsimus, kas Süüria režiim Venemaa toetusel on valmis minema Genfi valmistuma konstruktiivseteks läbirääkimisteks ning kas nad on valmis peatama nende endi inimeste tapatalgud,“ ütles USA välisminister John Kerry.

Süüria ja Venemaa on korduvalt eitanud, et sihtmärgiks oleks olnud tsiviilisikud.

Süüria president Bashar al-Assad teatas eile Aleppo vabastamisest pärast rohkem kui neli aastat kestnud lahinguid.