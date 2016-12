4. Toidulisandid meestele. Apteegist leiad kingituse ka oma kallimale või isale. Meestele mõeldes on müügil erinevaid toidulisandeid, mis tugevdavad meeste tervist, annavad energiat ja mõjuvad soodsalt närvisüsteemile. Samuti sobib jõulukingiks meestele magneesium. "Magneesium on võluaine, mida vajab lisaks lihastele ka närvisüsteem, see aitab toime tulla stressiga. Lisaks on magneesium oluline südame töös. Magneesium sobib imehästi kingituseks neile meestele, kes tegelevad spordiga, sest magneesium aitab lihastel lõõgastuda,“ lausub Teder.

5. Kalaõli. Külli Tederi sõnul ei suuda inimese keha teatud omega-3 rasvhappeid ise toota ning seetõttu on vajalik need kätte saada toiduga. Paraku ei sööda kala piisavalt ja seetõttu võiks omega-3 lisaks tarbida. Omega-3 rasvhapped on olulised südamele ja ajutegevusele. Tänu nendele on ka veresooned elastsemad.

6. Vitamiinid lastele. Üldjuhul saavad lapsed jõulude ajal palju magusat nii päkapikkudelt kui lasteaedade-koolide jõulupidudelt. Miks ei võiks jõulutaat aga vaadata kingitusekoti sisu üle ja asendada kompvekid- küpsised tervislikuma valikuga. Muide, apteegist on võimalik osta astelpajumaitselisi pulgakomme. Ehk ka tervislik saab olla hea maitsega. Head avastamisrõõmu!