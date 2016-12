Eile toimus Raplamaal mitmeid erinevaid vargusi, kahju küündis kokku enam kui 8000 euroni. Kurjategijate saagiks langes 500 eurone jalgratas, ülejäänud vara olid erinevad tööriistad.

Varguste laine avalikuks tulemine sai alguse hommikul, kui kella 7 ajal avastati, et Märjamaa vallas Valgu külas on kõrvalhoonest varastatud mootorsaag. Kella 8 ajal avastati, et samuti Valgu külas asuvast kõrvalhoonest on varastatud kolm pneumaatilist mutrikeerajat ja lööktrell Metabo.

Kella 12 ajal kuridegudest teatamine jätkus, kuna avastati, et samas asulas on trepikojast varastatud jalgratas Classic. Samal ajal avastati, et Raikküla vallas Nõmküla külas on kõrvalhoonest varastatud erinevaid tööriistasid. Kahju oli seal lausa 6000 eurot!