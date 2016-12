Sirvisin just Juku-Kalle Raidi raamatut "Eelarve", mille ta mulle täna kinkis, kui käisin temaga "Seitsmeste uudiste" tarvis intervjuud tegemas. Juku-Kalle andis mulle kommentaari seoses Madis Millingu napsitamisega ööistungi ajal. Riigikogu on tegelikult töökoht nagu iga teine. Võib-olla erineb see selle poolest, et avalikkuse tähelepanu ja kaameraid on rohkem (eriti ööistungitel), aga samasuguse tähelepanu all elavad tegelikult igapäevaselt ka näitlejad, lauljad ja loomulikult ka ajakirjanikud. Näiteks TV3s, taga Lasnamäel endises tööstushoones, on samuti allkorrusel söökla ja baar, kus pakutakse piiramatus koguses napsu. On ka täiesti tavaline, et enne saate salvestust võtavad mõned intervjueeritavad seal mõne pitsi konjakit, et rambivalguses n.ö. krampi peale ei tuleks.

Minu kui ajakirjaniku jaoks on see muide täiesti arusaadav ja loomulik. Mäletan, kui käisin ise esimest korda ETV stuudios "Kahvli" otsesaates ligi kümne aastat tagasi ja olin jubedalt närvis. Mäletan selgesti ka seda, et üks väga tuntud telenägu soovitas mul võtta pitsi konjakit, enne kui eetrisse lähen. Mõtlesin esimese hooga, et mis hullu juttu ta ajab, ja ei julgenud seda pitsi siiski võtta. Arvasin, et alkohol mõjub halvasti ja siis läheb mõte täiesti sassi. Pärast intervjuu andmist tuli aga pingelangusest tohutu peavalu ja kui järgmine kord otsestuudiosse läksin, mõtlesin, et proovin selle nipi siiski ära. Uskumatu, kuid tõsi - pits konjakit enne kaamerate ette minekut otsestuudios võtab tõepoolest närvi maha. Seda olen nüüd aastaid hiljem ka oma intervjueeritavatele, kes on väga närvis, vahel soovitanud. Rõhutan siinkohal, et jutt käib ikka pitsist ning mitte pudelist ja otse-eetri kartusest.

Tänapäeval üritatakse kõiksugu asju reguleerida. Ometi on ju iidsetest aegadest pärit vanasõna, mis ütleb "võta pits ja pea aru" ehk täiskasvanud inimene peab ikkagi eelkõige ise vastutama oma tegude eest ja teadma, kus jookseb tema piir ja kui palju juuakse. See, millest Evelin Ilves rääkis aasta tagasi (et Riigikogu puhvetis tuleks alkohol üldse ära keelata), on meie Lääne maailma eestkoste ühiskonna mõtteviisi kõige otsesem väljendus. Ma võin teatud tingimustel aru saada piirangutest (nagu öösel ei müüda alkoholi jne.) ja olen sada protsenti nõus, et alaealised tuleb alkoholist võimalikult kaugele lükata - AGA täiskasvanud inimesed, kellel on igaühel 1000-40 000 mandaati valijate poolt ja me usaldame neile kogu oma riigi juhtimise (läbi esindusdemokraatia mudeli, mis meil eksitseerib), peame me nüüd hakkama valvama ka nende kainust?!