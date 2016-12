Hardo Aasmäe tütar eitab vandenõuteooriaid: midagi erilist ei juhtunud, ta kukkus üle käsipuu ääre

Naine ütles, et isa surm pani teda elule kindlasti teistmoodi vaatama, sest ainsa lapsena olid nad isaga väga lähedased ja suhtlesid iga päev. "Kindlasti see auk jäi hästi-hästi suur, aga nüüd ma annan raamatuid välja, tegutsen ja teen ja olen püüdnud tema mälestust elus hoida,“ rääkis Aasmäe tütar.

Raamat sündis, kui Õie-Mari Aasmäe hakkas suve algul isa elulooraamatut kokku panema ning sattus tema artiklitele. Esimesed artiklid on kirjutatud aastal 1987. "Esimene kriteerium, mille kaudu ma neid valisin, oli see, et anda ülevaade kõigest, mis teda huvitas. Aga teine oli, et kõigil võiks ajatu mõõde olla, et tänasesse päeva ka sobiks," kirjeldas Õie-Mari.

Humoorikam külg on Õie-Mari arvates, et paljud isa kirjutatud lood olid isegi prohvetlikud. 1996. aastate artikkel räägib näiteks Keskerakonna tollasest rahastamisskandaalist. "Kui ma seda artiklit lugesin esimest korda selle aasta augustis, siis ma küll mõtlesin, et midagi pole vahepeal muutunud,“ rääkis Õie-Mari Aasmäe.

"Võib-olla üks prohvetlikumaid lugusid on aastal 2001 kirjutatud artikkel "Islami pealetung“. Seal ta tegelikult ennustab rändekriisi ja kõike seda, mis meil siin vahepeal toimus, tugevalt ette. Ta annab ka märku, kuidas sellises olukorras käituma peaks,“ rääkis Õie-Mari.