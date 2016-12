Tänases "Kahekõnes" oli saatekülaliseks siseminister Andres Anvelt. Saates räägiti muuhulgas ka Edgar Savisaare kohtuprotsessi materjalide lekkimisest ajakirjandusse.

Saatejuht Indrek Treufeldt küsis, kas Anvelti arvates mõjutab ajakirjandus poliitilist mängu. Anvelt ütles, et tema arvates on see juhtunud ning võrdles ajakirjandust näljaste haikaladega, kes sööda alla neelavad. “Visatakse verd vette ja haikalad ujuvad kohale, see on nende võimalus ellu jääda ja võimalus saada süüa. Praegu ongi nii juhtunud, ajakirjandust on hea ära kasutada ja ületada mingeid piire ja preagu on neid piire ületatud,” rääkis ta.

Anvelti sõnul mõistab ta seda, et avalikkusel on põnev lugeda kellegi kriminaaltegude kohta. Samas ei usu ta, et leke mõjutab kohuse otsust. “Pigem loodetakse seda, et ühel hetkel inimese süü kohtus on moraalselt iganenud. Kohtupidamine on ära peetud avalikkuse silmis ja see, mis kohtuotsus tuleb, polegi enam tähtis,” arvas ta.

Anvelti arvates on kindel, et leke ei ole tulnud riigi menetlusasutustelt. “Sellest hetkest alates, kui süüdistus on esitatud esitatakse kõik materjalid laiale ringile kaitsjatele. Süsteem võimaldab kõik materjalid ka kaitstavale ja mis tema nendega teeb, on tema õigus. Selle aasta esimestel suvekuudel tuli välja, kus endine linnapea ise andis materjale suure heameelega Kesknädalasse,” ütles ta.

Kuid Anvelt ei süüdista siiski otseselt Savisaart materjalide lekitamises. “Tuleb arvestada, et selles asjas on süüdistatavaid ja kaitsjaid kümnetes. Inimestel on olemas erinevad motiivid. Kui me teaks eesmärki, miks keegi seda lekitab, saaks jõuda ka rutemini lekitajani,” sõnas ta.