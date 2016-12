Prantsuse uurimismeeskonnale lähedalseisvate allikate sõnul on nad Egitpuse viimaste leidude suhtes kahtleval seisukohal. Allikad rääkisid BBCle, et neil esines Egiptuse võimudega koostöös raskusi. Prantslaste peamine probleem oli, et katastroofi prantslastest ohvrid toodaks tagasi Prantsusmaale. Lennukis oli 40 egiptlast, neist 10 olid meeskonnaliikmed, ning 15 Prantsuse kodanikku.

Pariisi prokuratuur algatas tänavu jaanuaris selle lennukatastroofi suhtes uurimise, mille aluseks on ettekavatsematu tapmine. Septembris kirjutas Prantsuse ajaleht Le Figaro, et Prantsuse uurijad leidsid lennuki tükkidelt trotüüli jälgi, mis viitab sellele, et lennukis toimus plahvatus. Leht kirjutas, et edaspidine uurimine oli takistatud. Egiptuse ametnikud aga on eitanud prantslaste uurimise takistamist.

Senine mõlemapoolne uurimistöö ei ole lennukatastroofi põhjust välja selgitanud. Enne õnnetust ei tehtud ühtki hädakutsungit, kuid kokpiti helisalvestusest ilmnes, et piloodid kustutasid tuld. Lennukist saadetud automaatsed eletroonilised sõnumid näitasid, et suitsuandurid olid tualettruumis ja kokpiti all suitsule reageerinud mõned minutid enne lennuki kadumist. Leitud vrakil on kahjustused, mis tekkisid kõrge temperatuuri tulemusel. Samuti on lennuki esiosa tahmunud.