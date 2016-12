Mavericksi fännid lootsid, et klubi suudab triumfipohmelli vältida ning loorberitele puhkama jäämise asemel pakutakse tiitlikonkurentsi edaspidigi, kuid reaalsus on teine: 2011. aasta kevadest alates on jõutud play-off’i neli korda, ent avaringist pole edasi murtud.

12. juuni 2011. Dallas Mavericks alistab korvpalliliiga NBA kuuendas finaalmängus eelmisel suvel LeBron Jamesi ja Chris Boshiga tugevdatud Miami Heati ning kroonitakse meistriks. Tšempionite edu nurgakivi Dirk Nowitzki kindlustas 32aastasena igaveseks legendistaatuse ja pärandi: sakslane on aegade parim NBAs pallinud eurooplane.

Mavericks on muutunud NBA kehvikuks

Korvpalliekspertide arvates lasub osa süüd Mavericksi miljardärist omanikul Mark Cubanil, kes lasi pärast Heati alistamist klubist minema näiteks korvialuse kaitseankru Tyson Chandleri ning tähtsad rollimängijad JJ Barea ja DeShawn Stevensoni. Samas tasub mainida, et tiitlilahingus Heatiga madistanud mängijate keskmine vanus oli lausa 30,7 aastat ehk Mavericksi mehed olid peale 37aastase Jason Kiddi elu vormis või sellele ligilähedal.

Dallase tiimi jaoks edutute hooaegade järel kandis Nowitzki endiselt meeskonna liidrirolli. Tänavu on ta keskmiselt visanud 12,2 punkti, mis jääb alla vaid tema debüüthooajale. Tõsi, 38aastane legend on kimpus Achilleuse kõõluse vigastusega, mistõttu on ta kaasa teinud vaid viies kohtumises.

Et alkeemikud nooruse eliksiiri veel leiutanud pole, vajab Mavericks Nowitzki liidrimantlile pärijat. Tänavu on meeskonda vedanud suvel Golden State Warriorsist hangitud Harrison Barnes, kes teeb karjääri parimat hooaega, kuid 24aastase väikese ääre pingutustest hoolimata on Mavericks kuue võidu ja 19 kaotusega läänekonverentsi viimane.

Tiitli võitnud klubist on saanud kehvik ning Dallase klubi vajab restarti. Ehkki mõne korvpallisõbra arvates tuleb selleks esmalt Nowitzkist vabaneda, suudab sakslane tervena endiselt kasulik olla, vähemalt rünnakul.

Mavericksi tuumik on vana. Lisaks pole klubil läänekonverentsis hädavajalikku eliitmängujuhti ning Barnesi kõrval enim punkte viskav Wesley Matthews on peatreener Rick Carlisle’i poolt määratud rollis ebaefektiivne.

Portland Trail Blazersist hangitud Matthews tabab väljakult viskeid kõigest 39% täpsusega, mis on lähedal ameeriklase karjääri halvimale näitajale. Antirekordi püstitas ta mullu just Mavericksi särgis (38,8%).

Matthews säras Portlandis meeskonna neljanda valikuna rünnakul. Viskava tagamängija või väikese ääre kohal palliv hea kaitsja kasutas efektiivselt vastaste tähelepanu suunamist eelkõige Damian Lillardile, Nicolas Batumile ja LaMarcus Aldridge’ile ning tabas Portlandis viskeid keskmiselt alati üle 40%. Kui endise leivaisa juures mängiti talle vabad kohad kätte ning isetegevust polnud palju vaja, siis Mavericksis on lood vastupidised, mistõttu tulevad Matthewsi puudused eredalt esile.

Lisaks rünnakule on peatreener Rick Carlisle’i hoolealused hädas kaitses. Samuti suvel Warriorsist hangitud Andrew Bogut on küll fantastiline kaitseankur, kuid austraallast vaevavad taas tervisemured ning ega ta üle oma keskmise mänguaja (25 minutit – toim.) eriti ei kesta. Bogutile väärilist asendust aga pole, kuid Mavericksile ei valmista probleeme vaid korvialuse kindlustamine: Dallase klubile visatakse keskmiselt 106 punkti mängus, mis on NBA paremuselt 22. näitaja. Järelikult ei suuda ka taga- ning ääremängijad vastaseid kuigi edukalt takistada.

Nowitzki dilemma

Kuidas peaks Mavericks aga edasi minema? Nowitzkiga või Nowitzkita? Eksperdid jagunevad kahte leeri, ehkki kõnekamad neist usuvad sakslase lahkumise vajalikusesse.

Mavericks sõlmis Nowitzkiga suvel kaheaastase lepingu, mis toob eurooplasele sisse 50 miljonit USA dollarit ning NBA vaatlejate hinnangul tegi klubi Nowitzkile Kobe Bryanti väärilise helde lahkumiskingi. Tõsi, ülejärgmise hooaja palgast on legendile garanteeritud vaid viis miljonit.

Peaks Nowitzki tahtma pärast tänavust karjääri jätkata, pole teps mitte võimatu, et Mavericks laseb 2007. aasta NBA põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija lihtsalt vabaks. Ent Dirk on Dallases liiga suur legend, et klubi temast loobuks ning jumal teab, kas Nowitzki oleks meeskonna edu nimel nõus vähendatud rolliga. Kui ei, võib Mavericks ka järgmisel hooajal kehvik olla ning restart viibib.

Otsustaks Nowitzki aga tänavuse järel loobuda, saaks Mavericks hõlpsalt uut ajajärku alustada. Lisaks poleks ohtu Bryanti-laadsele luigelaulule: ameeriklane tegi Los Angeles Lakersi särgis, mida ise tahtis, kuid meeskonnale see tihtipeale kasulik polnud.

Tänavu liiga üheks kehvemaks meeskonnaks jäädes saaks Mavericks hea positsiooni draft’is ning õige valiku korral hangitakse endale tasuta võib-olla järgmine superstaar. Lisaks vabaneks ju Nowitzki lahkumisega palgaraha, mis lubaks meeskonda tuua Barnesi tüüpi hinnalist, kuid ennast NBAs tõestanud nooremapoolset talenti. Dirk, on aeg ketsid varna riputada!