“Ei saa aru, miks arvatakse, et Eesti vaataja vajab huilgamist ja plaksutamist nagu ameeriklased. Ei saa aru, miks saatejuht, kel on olemas tehnika, mis tema öeldut vajadusel võimendab ja salvestab, peaks kogu aeg karjuma nagu pioneerijuht või jalgpallitreener? Võiks ju rääkida loomulikult. Eelmise aasta saatejuht oli väga hea, kuid praegu Kivisaar pingutab pinget üles kruvida ja see on nii tüütu ja kunstlik, et halb hakkab. Samas on küpsetajad huvitavad inimesed ja saade võiks olla suurepärane, kui natuke võetaks maha seda ameerikalikku kiljumist ja kisa,” arvas vaataja.