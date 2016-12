Ajakirja Forbes arvates on Venemaa president laiendanud oma mõju peaaegu igasse maailmanurka – kodumaalt kuni Süüriani ja USA presidendivalimisteni. "Putin saab jätkuvalt kõik, mis ta tahab," nendib Forbes.

Nende sõnade kinnituseks meenutab Forbes, et Venemaa häkkereid süüdistatakse USA demokraatide serveritesse sissemurdmises, mis tuli kasuks vabariiklaste presidendikandidaadile Donald Trumpile, kes valimised võitiski. Forbes on veendunud, et tuleval aastal, kui Valgesse Majja asub 45. USA presidendina Donald Trump, kasvab Vladimir Putini mõjukus veelgi.

Väärib tähelepanu, et Venemaalt mahub Vladimir Putini kõrval edetabelisse vaid Usbeki päritolu suurärimees Alisher Usmanov, kes on 58. positsioonil. Usmanovile kuulub ka kopsakas aktsiapakk populaarses Londoni jalgpalliklubis FC Arsenal.

Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit peab Forbes Euroopa Liidu selgrooks, seetõttu ka kõrge kolmas koht. Samuti tuleb arvestada, et Merkel soovib järgmise aasta sügisel minna Saksamaa parlamendivalimistele taas kristlike demokraatide liidukantslerikandidaadina.

Naisi napib

Angela Merkel on ühtlasi edetabelis kõrgeimal positsioonil olev naine. Esikahekümnest leiab veel kuuendalt kohalt USA keskpanga juhi Janet Yelleni ja 13. kohalt Suurbritannia peaministri Theresa May, kes alustab tuleval aastal Suurbritannia lahutust Euroopa Liidust ehk Brexitit.

Angela Merkel (Reuters / Scanpix)

Kui aga vaadata kogu tabelit, siis on naisi üllatavalt vähe, vaid kuus. Juba nimetatud kolmele 25. paigutatud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevjuht Christine Lagard, 61. kohal olev tehnoloogiaettevõtte IBM juht Ginni Rometty ja 62. kohal olev autotootja General Motos juht Mary Barra.

Stabiilselt asub Forbesi edetabelis kõrgel kohal üle miljardi katoliiklase hingeline juht, paavst Franciscus, kes on vahetanud mulluse neljanda koha viienda vastu. Tema ette tõusis Hiina president Xi Jinping.

Kõige noorem on Facebooki asutaja ja suuromanik, 32aastane Mark Zuckerberg, kes Forbesi arvates väärib esikümmet lõpetama.

Forbesi arvates väärivad mõjukate edetabelis kohta ka terrorirühmituste Islamiriik ja al Qaeda juhid Abu Bakr al-Baghdadi ja Ayman al-Zawahiri. Nemad leiab 57. ja 71. kohalt.

11 uut nime

Tänavuses edetabelis on 11 uut nime. Juba nimetatud Suurbritannia peaministri Theresa May kõrval on näiteks uustulnukad sõidujagamisteenuse Uber juht Travis Kalanick (64. koht), USA järgmine asepresident Mike Pence (69. koht) ja Filipiinide president Rodrigo Duterte (70. koht). Viimane on tekitanud furoori krõbeda sõnakasutusega ja verise võitlusega narkokaubanduse vastu. Vaid kahel inimesel on õnnestunud edetabelisse tagasi pääseda. Portugallane Antonio Guterres oli viimati mõjukate edetabelis 2009. aastal. Tänavu paigutas Forbes ta 36. kohale, sest mees asub 1. jaanuarist peasekretärina juhtima Ühinenud Rahvaste organisatsiooni tööd.