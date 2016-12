Tuleb ette sedagi, et ehkki ema-isa püüavad lastele maast-madalast selgitada, et kõike, mida silm näeb, ei ole võimalik saada, võib olukord nende kontrolli alt väljuda. „Las ta tunneb kord aastas rõõmu!“ põhjendavad lähedased oma kingikottide kogukust.

"Nagu seinaga oleksin rääkinud! Jõulude ajal veel kuidagi võeti mind kuulda, sest siis ju lapse teada tõi kingid jõuluvana, aga sünnipäeval paistis, et vanaema ja vanaisa võistlesid omavahel, kes ikka rohkem asju toob.“

Ema kartus, et sel moel kasvab tema kodus üles mõõdutundetu tarbimishull, ei olnud paraku asjatu: "Alguses, kui laps oli väike, said vanaema-vanaisa talle muretult igasuguseid asju lubada. Nüüd on vanaema tööta ja vanaisa pensionil – aga tüdruk on teismeline ja tema soovid lähevad aina suuremaks.“

Tihtilugu kuuleb last üksi kasvatanud ema nüüd oma vanematelt etteheiteid, et on tüdruku ära hellitanud.

"Tütre soov aina saada on tõepoolest piiritu. Mangub mingit riidehilpu, kui selle kätte saab, on kohe vaja järgmist – ei mingit rõõmu ega tänulikkust,“ räägib ema. „Kinkisin sünnipäevaks hullkallid teksad, siis rikkus ta oma turtsumisega terve koduse sünnipäevapeo – oli vihane, miks ta soovitud saapaid ei saanud.“

Ka vanaemale-vanaisale on tüdrukul alati mingid soovid teada antud ja kui selgub, et soovitut ei tooda, on otsekohe tuju läinud ja tüli majas.

"Nüüd ütleb mu ema, et tunneb ennast nagu kõndiv rahakott – et lapselapsel on temaga asja vaid seni, kuni midagi on saada. Aga kes teda mõttetu asjadeküllusega harjutas?“

Vähem on vahel parem

Alati ei pruugi nii hullusti minna, ka kõnealuse tüdruku ema loodab, et kui puberteedi tippaeg möödas, läheb ehk siiski lihtsamaks. Selge on aga see, et nii nagu lapsele igapäevaselt poes käies ei pea alati midagi ostma, pole mõistlik teda ka tähtpäevadel kingitustega üle külvata.