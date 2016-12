Keskerakond kirjutas 3. novembri Õhtulehes oma ettepanekust Taavi Rõivase valitsusele, et tulevikus võiks autokooli läbimine olla gümnaasiumiõppuritele tasuta; eelnõu maksumuseks oleks 9,7 miljonit eurot. Nüüdseks olete Jüri Ratase juhtimisel juba peaministrierakond, kas hääletate iseenda tehtud ettepaneku riigieelarvesse sisse, et gümnasistid saaksid hakata tasuta sõiduõpet nautima?

Siret Kotka, riigikogu liige, Keskerakond: Uue valitsuse koalitsioonileppes antud punkti eraldi välja toodud ei ole, kuid nagu öeldud, ei koostatud seekordset valitsemise kokkulepet teadlikult ülidetailse täpsusastmega. Pigem pandi paika põhijooned, millest lähtutakse. Seda selleks, et valitsus oleks võimeline muudatustele reageerima ja vajadusel ka uusi ideid rakendama. Tõsi on see, et 2017. aasta eelarves antud meetmele lisaraha ei ole, sest uus valitsus saadi kokku eelarve lugemiste ajal ja värskeid vahendeid kiirkorras leida on keeruline. Küll aga julgen lubada, et antud mõttega minnakse valitsustasandil kindlasti edasi. On lootust, et koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga õnnestub meil välja töötada täpsemad meetmed ja põhimõtted, kuidas meie ideed rakendada saaks. Kindlasti ei ole seda ideed unustatud ega maha maetud – vastupidi, Keskerakonna valitsusse tõusmine annab meile võimaluse viia väljapakutud ideid paremini ellu ja seda on näha ka uue valitsuse tegevuskavast.