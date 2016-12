Erakondade sisevalimised ei pea olema ainult ausad, vaid sellistena ka näima. Kui aus, erapooletu ja läbipaistev oli Reformierakonna juhatuse enamuse otsus korraldada esimehe valimised juba jaanuari alguses olukorras, kus esimehe ja juhatuse kandidaatidel jääb enda tutvustamiseks napilt kuu, on küsimus, mida peaks iga erakorralist juhivahetust plaaniv erakond endale esitama. Varju heidab oravapartei tormakusele seegi, et mõni juhatuse liige tõdeb, et üldkogu toimumise aeg ja koht olid teada juba enne, kui juhatus sellise otsuse üldse vastu võtta jõudis.

Nii ei pruugi Reformierakonna uueks juhiks pürgivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur alustada päris võrdsetelt stardipositsioonidelt – partei endine peasekretär ja praegune riigikogu fraktsioonijuht Michal ei vaja erakonnas tutvustamist, kuid Pevkuril oleks lisaajast pigem võita. Sellest hoolimata ei saa kummagi kandidaadi võidus kindel olla – Michali saadab slepina erakonna rahastamisskandaal, Pevkurit kaunistab aga erakonna tagatoast ja koos sellega küsitavatest afääridest kõrvalejäämine.

Tagatoa ja selle hämara otsustusprotsessi vastu astunud Pevkuri ettepanek kaasata Reformierakonna juhivalimistele sõltumatud audiitorid sobitub niisiis küllalt hästi tema valimiskampaaniasse, kuid viskab õhku küsimuse, kas tänane juhatuse liige teab ehk midagi, mida meie ei tea, kui kahtleb erakonna valimiste aususes. Esimehe kandidaadi poolt justkui valimislubadusena välja käidud mõte pole aga sugugi halb – tegelikult peaks sõltumatu häältelugemine olema iga erakonna sisevalimiste normaalne osa, ja miks ka mitte vabariigi valimiskomisjoni pakutav teenus. On kahju, et varasemalt on sisevalimiste ausamaks ja läbipaistvamaks muutmise teema unustatud pea sama kiirelt, kui juhatuse valimistel pettusekahtluse saanud Kristiina Ojuland jõuti Reformierakonnast välja heita.

Pole ju ainult Reformierakonna mõista, et puhas näimiseks ei piisa valge kampsuni veelgi valgema vastu vahetamisest, kui selle alt paistab ikka sama vana räpane särk.