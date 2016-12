Mõni päev tagasi rääkisin põgusalt ühe noore Eesti mehega, kes teenib aega Kuperjanovi jalaväepataljonis. Teoreetiliselt on meil kohustuslik sõjaväeteenistus, kuid reaalselt läbib selle vaid iga kolmas-neljas noormees. Näiteks 1984. aastal sündinud ligemale kümnest tuhandest poisist käis lipu all ära vaid 26 protsenti ehk iga neljas. Tervise tõttu kustutati pärast arstlikke komisjone kutsealuste nimekirjast 44,5 protsenti.

Eestlaste tervis võib küll olla põdur, kuid pool rahvast nüüd ka surmatõbe ei põe. Elukogemus näitab, et teenistusest kõrvale jäetud mehepoegadel on piisavalt jaksu ja oidu, et mägedes ekstreemsporti teha, Austraalias töötada ja kõrgkoolides haridust omandada.

Olgu suhe ajateenistuse läbinute ja mitteläbinute vahel kas või pooleks, ebaõiglust see ei kaota. Kui inimene on tõesti nõnda haige, et armeesse ei sobi, siis tuleks tal oma kohus riigi ja rahva ees täita asendusteenistuses. Täiesti mõistusevastane on aga, miks õeks või arstiks õppivad tudengid on pandud samasse gruppi põhikooli teist kooliastet omandada mitte suutnud noortega, kes samuti teenistust läbima ei pea.

Norrakad kehtestasid sarnaselt Iisraeliga kohustusliku sõjaväeteenistuse ka naistele. Meie rahvaarvu ja välisohtude suurust võrreldes tulnuks seda juba ammu teha.