Norra Tromsø linnavolikogu võttis vastu resolutsiooni, milles kutsutakse linnakodanikke boikoteerima tooteid, mis on valmistatud "okupeeritud Palestiina territooriumil" ehk Läänekaldal, Ida-Jeruusalemmas ja Golani kõrgendikul, kirjutab The Jerusalem Post.

Otsus võeti vastu kolmapäeval ja seda toetas 25 linnavolinikku, vastu oli 17. Eelnõu esitasid kohalikud vasakpoolsed poliitikud, vastu olid aga tsentristid, kes leidsid, et välispoliitika ei kuulu linnavolikogu pädevusse.

Sealjuures kutsub resolutsioon otsesõnu üles Iisraeli valduses oleva territooriumi kaupu boikoteerima, kuid teiste vaidlusalaste alade toodete puhul kutsutakse vaid üles jälgima nende päritolu.

Üks eelnõu esitajatest oli Punase partei liige Mads Gilbert, kes 2009. aastal avaldas raamatu "Eyes in Gaza" ("Silmad Gazas"). Selles väitis ta, et Iisrael armee on sihilikult karistanud Gaza palestiinlasi, tappes halastamatult seal elavaid naisi ja lapsi. Ka on ta avaldanud arvamust, et 9/11 rünnakute läbiviijatel oli selleks "moraalne õigus".