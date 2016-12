Saaremaa kolmes paigas läbi viidud turvalisuseteemaliste arutelude tulemusena selgus, et neis osalenud tunnevad kõige rohkem puudust päästehelikopterist ja turvalisuse koostöökoordinaatorist, kes korraldaks maakonna tasandil ennetustööd.



Eile toimus maavalitsuses kriisireguleerimise seminar, kus sihtasutuse Turvaline Saaremaa juhatuse liige Saima Mänd andis ülevaate ümarlaudadel “Kuidas tõhustada ennetustööd – kõikide osapoolte koostöö siseturvalisuse edendamisel” aruteludest, kirjutab Meie Maa.



Ümarlaudadel osalejate soovi peale saada Saaremaale päästehelikopter lausus siseministeeriumi asekantsler Hannes Kont, et seda teemat on arutatud, kuid enamik lende tuleneb siiski tervishoiu valdkonnast (lennud Kuressaare haigla ja Tallinna vahet – toim), mis on sotsiaalministeeriumi rida.



“Mõelgu läbi, mis on odavam. Kas pidada arste kohapeal raskesti ligipääsetavates kohtades või tagada transport muul mõistlikul viisil,” märkis Kont, et üheks võimaluseks oleks anda sotsiaalvaldkonna raha eest renditav helikopter politsei- ja piirivalve lennusalga käsutusse.