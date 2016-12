Eesti tuntuim nõid ja Tallinnas kristallipoekest pidav Marilyn Kerro jagas Facebookis oma mõtteid ja andis nõu, kuidas välja tulla elulistest raskustest ja negatiivsusest.

"Sõbrad, olgu kuidas on, aga ärge kunagi teeselge, et kõik on suurepärane.Kui tahate nutta-nutke. See ei ole nõrkus, vaid negatiivsest energiast vabanemine,” rääkis nõid.

“Ükskõik millisest raskusest te parasjagu läbi tulete, pidage meeles, et alati on olemas väljapääs.Keegi, on alati olemas teie jaoks, kes aitab koormaga toime tulla. Ka mina olen palju läbi elanud ja kogenud, tänu sellele olen see, kes ma olen praegu!” sõnas ta.