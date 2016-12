Sellal, kui Saksamaa võitleb tõusva immigratsiooni poliitiliste ja majanduslike tagajärgedega, on üks asi saanud selgeks, kirjutab Bloomberg. Välismaalased annavad riigile miskit, mida see vajab: rohkem beebisid.

2015. aastal tõusis Saksamaal sündimus 1,5-ni naise kohta, mis on viimase 33 aasta kõrgeim näitaja. Riigi statistikaameti on tõusu taga valdavalt välismaal sündinud emad, kes panustasid igast viiest sünnist ühe. Saksamaal sündinud emadel on keskmiselt 1,4 last, välismaal sündinuil aga on keskmine näitaja üle 1,9.

"Siin on palju lihtsam olla perekond ja saada lapsi," ütles mullu Münchenis tütre sünnitanud Basima Shhadat – naine, kes oli aasta varem saabunud Saksamaale koos abikaasa ja viie pojaga Süüriast. Veel neli poega hukkusid Süürias.