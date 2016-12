Jõulunädal TV3s algab suure heategevusliku laulusaatega. Annetustelefonide abil on igaühel meist võimalik toetada hätta sattunud Eesti inimesi ja peresid. Eestlaste lemmiklaule laulavad Jaan Tätte, näosaate säravad tähed Kalle Sepp ja Liis Lass, armastatud Eda-Ines Etti, Koit Toome ja Ott Lepland ning muidugi Nele-Liis Vaiksoo ja Kaire Vilgats.



Nüüd on valminud "Inglite aeg" tunnuslaul, mille autoriks on Kadri Koppel, kes on olnud saate juures selle sünnist saati. "Kõige kallim kingitus jõuluajal on see, kui kõrval sul on sõber hea," ütleb Kadri ise ning lisab, et selle laulu sõnum edastab saate ideed: "See on saade, mis muudab ummikusse sattunud inimeste elusid – küsige vaid ja teid aidatakse!“. "Inglite aja" tunnuslaulu meloodia kirjutas Kadri Koppel ise, sõnade kirjutamisel oli abiks Mikk Purre.

Laulu esitavad kõik selleaastased lauljad ehk Jaan Tätte, Kalle Sepp, Liis Lass, Eda-Ines Etti, Koit Toome, Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo ning Kaire Vilgats.



Kuula südantliigutavat tunnuslaulu:





"Inglite aeg" TV3-s esmaspäeval, 19.12 kell 20.00.