Politseiautode saatel sõitis täna veidi enne kella 13 Tallinnas kaks merekonteineritega autot. "Tegemist oli rahaveoga, kuid sellest lähemalt rääkida ei saa," kommenteeris Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.

Veokid rahaga tulid sadamast. Kolonni ees sõitis politseipatrull, millele järgnes esimene konteineriga veok. Veoki järel sõitis must buss, mille järel teine raha vedav veok. Kõige lõpus sõitis hall vilkuritega sõiduauto. Ristmikud olid teistele liiklejatele suletud.

Eesti Panga pressiesidnaja Viljar Rääsk kinnitab, et rahavedu tõesti toimus. "Saame lisada vaid seda, et kui rahavedu tekitas liiklejates ebamugavust, siis vabandame ja palume mõistmist," sõnas Rääsk. Kas raha veeti Tallinnast läbi või jäi see Tallinnasse, turvalisuskaalutlustele rõhudes Rääsk öelda ei saa.

Lähiajal on see juba kolmas selline rahavedu. "Raha veetakse vahel harvemini, vahel tihedamalt. See, kuidas raha liigutatakse, sõltub nii meie, kui teiste keskpankade vajadusest," saab Rääsk vaid öelda.