Paljud ettevõtted on jõulupeo juba pidanud, mõnel kohe-kohe tulemas, on aga neidki, kes võtavad aasta kokku alles jaanuaris. Mida tuleks korraldajail silmas pidada, et pidu pakuks osalejaile häid emotsioone ja annaks põhjuse sellest vaid head rääkida?

Jõulud ja aastalõpp on rahu ja vaikuse, ent ka sära ja sädeluse aeg. Piduliku õhkkonna loomine on oluline, sest paljudel pole argirutus kuigi sageli põhjust end pidulikult riidesse panna. „Eestlased ei käi väga tihti väljas ja seepärast hindavad nad eriliselt pidulikus õhkkonnas korraldatavat pidu väga,“ teab Janek Reimal. "Kuuleme külalistelt tihti, et ettevõtte aastalõpupidu on üks neid väheseid õhtuid aastas, kus end põhjalikult üles lüüakse, käiakse juuksuris ja soetatakse uusi peoriideidki.“

Piisavalt ruumi liikumiseks

Peopaiga suurus on väga oluline, inimesed peavad saama tunda end mugavalt. Laudade paigutus peaks võimaldama hõlpsat liikumist, sest õhtu jooksul tahetakse ringi käia ja kolleegidega suhelda. „Tantsuruum on aga vaat et veelgi olulisem,“ märgib Reimal. „Kui tantsuks ruumi napib, pole ka õiget pidu. Külaliste sõnul pole ebameeldivamat olukorda kui istuda oma pidulikes rõivastes tunde ebamugavalt laua taha pressituna. Lahedalt ruumi ja pidulikkust loovad dekoratsioonid toovad piduliste silmadesse rõõmu ja elevust, seda olen „Jõulugala“ külaliste pealt sageli näinud.“

Maitsev ja rikkalik menüü

Jõulud ja hea toit käivad käsikäes. Eestlased hindavad väga oskuslikult valmistatud toitu ja traditsioonilisi jõulumaitseid. Ka kõikvõimalikud huvitavamad road või traditsiooniliste toitude uudsemad variatsioonid on jõululaual üha enam hinnatud.

"Põhiline, et toitu jätkuks terveks peoks,“ ütleb Janek Reimal.

"Isegi siis, kui kõik muu on ürituse korraldajal ideaalselt laabunud, taandub külaliste hinnang sageli sellele, kas süüa oli piisavalt.“

Läbimõeldud tegevused

Inimestele meeldib saada endast kauneid fotosid, paraku satutakse kutselise fotograafi juurde pildistama harva. Võimalus lasta end pildistada jõulupeol, mille tarvis on end üles löödud ja kus pilte saab teha õdusas ekstra selleks kujundatud keskkonnas – see meeldib inimestele.

"Ükski meie korraldatud jõulupidu ei möödu enam naljalt ilma fotograafita,“ tunnistab Reimal. „Oleme näinud, kui palju häid emotsioone see inimestele annab.“

Hea muusika ja palju nalja

Eestlane on tantsu- ja laulurahvas ning hindab head huumorit. Pidu ette valmistades tuleb alati läbi mõelda, kes on pidulised, mida nad hindavad ja millest huvituvad.

"Just sellest lähtuvalt loome alati korraldatava peo kontseptsiooni,“ märgib staažikas üritustekorraldja. „Kõige parem on kuulda tagasisidena tunnustust meelelahutuse poolele. Soovitan sellesse kindlasti panustada – "Jõulugala“ korraldamine on selgelt näidanud, et inimesed hindavad väga rikkaliku meelelahutusprogrammiga pidu. Selle eest kuuleme alati häid sõnu.“

Tähelepanu ja tunnustust

Olgem ausad – suurim kiitus on personaalne tänu. Ka kõige tagasihoidlikumale inimesele teeb tunnustus alati rõõmu.

"Ettevõtte juhid peaksid kindlasti leidma võimaluse aastalõpupeol oma inimesi tunnustada,“ soovitab Janek Reimal.