Kui see on töökoha aastalõpupidu, siis mõtle, et see on siiski tööüritus. Et õhkkond on meeleolukas ja tavapärasest vabam, kipub see sageli meelest minema. Kui suudad jääda mõõdukaks ja seista ka peo lõpul omil jalul, ei pea uuel tööpäeval muretsema, mida kolleegid sinust kohvinurgas räägivad. Just alkoholiga liialdamine on ettevõtte peol piinliku käitumise suurim riskiallikas, sest kaduma kipuvad nii mõnedki piirid ja enesekriitika.

Riietu maitsekalt

Kui jõulupidu ei toimu just keset metsa talus, siis tuleks mõelda, et see on siiski pidulikum üritus, selleks puhuks jäta teksad ja kampsun kappi ja tõmba selga midagi pidulikumat. Riietumisega ei tasu aga üle pingutada: liialt väljakutsuvad kostüümid võiksid jääda mõne muu peo tarbeks.

Ära mine peole näljasena

Jõuluõhtule saabujatele pakutakse tavaliselt tervitusjooki. Püüa vältida alkoholi tarbimist tühja kõhuga – see võib halvasti lõppeda. Päris söömata ei maksa ka siis peole minna, kui sa üldse alkoholi ei pruugi, sest tühi kõht on tõsine tujurikkuja ja kui söögiga peaks veidi kauem minema, ei pruugi pidu just kõige rõõmsamalt alata.

Tööjutud jäägu tööajaks

Kui jõulupeole tullakse otse töölt, võetakse paratamatult kaasa nii mõnigi teema, mida tahaks kõigiga arutada. Kui seda teha lühidalt peo algul ja kiiresti otsad kokku tõmmata, on see mõistetav. Kindlasti tuleb aga vältida seda, et jõulupeost saab töökoosolek, kus asjalikult probleeme lahatakse – liigne tööjutt võib peotuju rikkuda.

Ära üle pinguta!

Igas kollektiivis on tavaliselt keegi, kes (eriti napsusena) püüab võita kõigi tähelepanu. Algul on tema naljad isegi toredad, aga nendega võib kergesti üle piiri minna – lõpmatuseni ei jõua keegi ühe mehe etteasteid nautida. Jälgi, et sina poleks see, kes tikub töökoha peoõhtust iseenda ümber keerlevat prallet korraldama.

Hoidu keelepeksust

Kui meeleolu on ülev ja kõik tunduvad suured sõbrad, kiputakse üles võtma ka selliseid teemasid, mis tavaoludes jääksid vaid väiksema ringi teada. Lihtne on saladusi välja lobiseda või kedagi ülearu kritiseerida, kuid sõnu hiljem tagasi võtta on võimatu. Seega: püüa oma lobisemishimu vaos hoida, et hiljem poleks põhjust kahetseda.

Naudi õhtut ja ole päriselt kohal