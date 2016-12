New York Posti andmeil on Daniel Craigi fännidel põhjust loota, et nende iidol nõustub siiski uuesti James Bondi mängima.

Ehkki briti näitleja prahvatas aasta tagasi, et lõikaks pigem veenid läbi, kui mängiks uuesti agent 007, pole ta väidetavalt nii resoluutne.

Praegu hullutab Craig publikut New Yorgi värskes “Othello” lavastuses, mängides “Selma” tähe David Oyelowo vastas Jagot. New York Post juhib tähelepanu, et lavastuse produtsent on 007 frantsiisi boss Barbara Broccoli, kes kümme aastat tagasi valis Danieli uueks Bondiks. Lehe allika väitel tahab Craig end tõsise näitlejana arendada. “See lavastus on Barbara-poolne kingitus – muidugi tahab ta Danielit tagasi -, mis meelitab mehe uut Bondi-filmi tegema.”