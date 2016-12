Tallinna Linnavalitsus saatis Eesti loomakaitseorganisatsioonile kirja, kus teavitab oma otsusest, et edaspidi ei väljasta nad avaliku ürituse lube tsirkustele, kus kasutatakse metsloomi. Värskelt vastuvõetud otsus ei kehti nendele metsloomadega tsirkustele, kellele on linnavalitsus avaliku ürituse loa juba väljastanud.

“Tallinn on teinud suurepärase ja õige otsuse! Sellega näitab Tallinn, et on eetiline ja roheline pealinn. Tänaseks on sarnase otsuse vastu võtnud ka Tartu ja Pärnu. Aktiivsed arutelud antud teemal toimuvad meie teada veel Kuressaares ja Viljandis,” kinnitas MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juht Kadri Taperson.

“Maaeluministeeriumis on parasjagu valmimas eelnõu, mille sisuks on keelustada Eestis metsloomade kasutamine meelelahutuses. Eelnõu hakkab tõenäoliselt kehtima alles 2018. aastal ja on selgeks märgiks sellest, et Eestis liigutakse kaasaegselt loomasõbralikuma ühiskonna poole. Kui selliseid omavalitsusi nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu saab olema Eestis rohkemgi, annab see loomatsirkustele selge sõnumi mitte siia esinema tulla veel enne, kui seadus jõustub,” selgitas lisas Taperson.