"Tuletan meelde: väga tubli, et te presidenti lausa kuus korda valisite. See kokkuvõttes läks ju väga hästi. Lätlased, nemad pidasid ainult viis korda vist vastu. Nii et nendest läks paremini," vaatas jõuluvana tagasi riigikogu lõppevale tööaastale.

Jõuluvana naljatas eile kell 14 maksupaketti arutama kogunenud ja ööistungit pidanud riigikogu ees, et küllap jõuluvanaootus see oligi, mis rahvasaadikud juba eile istungile tõi.

Traditsiooni kohaselt nõudis jõuluvana rahvasaadikutelt etteasteid ja jagas neile kingitusi.

"Ta kartis iga puhta mõtte puhul / et äkki on ta vagatseja / ning ta küsis igal võimalikul juhul / kuskohas asub inimese hing," deklameeris Vabaerakonna esindaja Ain Lutsepp Juhan Liivi. Vabaerakond sai jõulukingiks ideede etteistutamise komplekti.

Reformierakond esines koorilauluga ning Madis Milling kandis ette loomateemalise jõululuuletuse. Vaevatasuks saadi jõuluvanalt peenhäälestamise esmaabikast. "Ma tean, et praegu on valitsus ja riigikogu võtnud vastu suuri otsuseid, kui see on jõudnud faasi, kus teile tundub, et kõik on nagu korras, aga miski närib, siis kutsute Reformierakonna, kes peenhäälestab kõik üle," kirjeldas ta.

"Kõige ilusam kuusepuu linna ei tule, / tema koduks on vaikne ja lumine laas. / Õhtu süütab ta okste peal tähtede tule, / inglijuustena lumised vaibad on maas ..." esitas Andres Metsoja IRLi esindajana jõulusalmi.

IRL sai kingiks villased sokid ning nimeraamatu - on ju Isamaa ja Res Publica Liitu ootamas nimevahetus.

Sotsid esitasid tutvustaja Kalvi Kõva teatel nukunäidendi "Padar ja emis". Sigade ja sealiha teemaline luulevormis etteaste ei saanud mööda ka Eestit räsinud seakatkust, kuid lõppes lootusrikkalt. "Nüüd hoidku looja, et me jõul ei läheks pekki, / et ka uuel aastal töötaks tarneahel / ja et kodanik saaks verikäkki mekki, / vennaihu kallist, kaalikate vahel," deklameerisid sotsid.

Jõuluvana leidis, et sotsiaaldemokraadid on üsna keerukas, kuid olulises olukorras: vuugitäiteks Keskerakonna ja Isamaa vahel – ning ilma sellise täiteta valitsus koos ei püsiks. Nii said sotsid jõulukingiks sümboolse vuugitäite ja kellu.

EKRE esindaja Mart Helme ütles kohe jõuluvana juurde jõudes, et nähaolev kingitus välise kuju põhjal tema fraktsiooni liikmeid ei rahulda. Põhjus: kaks päeva otsinud ekrelased mööda Tallinna linna tõrvikuid, millega eeskirjad lubaksid riigikogu saali siseneda. Ühtlasi kiitles Helme, et kahe aasta pärast on EKRE liikmeid riigikogus ehk juba 51.

EKRE esindaja Mart Helme on saanud kätte poliitikuid parketikõlbulikumaks muutva vahendi. (Kuvatõmmis / riigikogu.ee)

"Siis pole ühtki sellist seadust enam alles, mis ei lubaks siia tulla tõrvikutega," vallandas jõuluvana saalis naeru.

Luuletuse asemel kandis Helme ette laulu ja sedakorda mitte talle juba kaubamärgiks saanud "Võõra linna tuled". Helme esitas hoopiski osa inglisekeelsest kristlikust "Mary's Boy Child'ist". Kingiks said ekrelased tüki põrandaparketti. Juhuks, kui kuskil peaks jälle väidetama, et tegu pole parketikõlblike poliitikutega, märkis jõuluvana.

Keskerakonda esindas meeste delegatsioon Märt Sultsi eestvedamisel ja verivärske riigikogulase Toomas Pauri osalusel. Kitarri saatel kanti ette laul, mis oli täis Reformierakonna suunalisi vihjeid. "Tuleb kord päev, Reformierakond, et su silmad läevad lahti minu jaoks ..." laulsid keskerakondlased.

KE fraktsiooni ettekanne, kitarril Märt Sults. (Kuvatõmmis / riigikogu.ee)

Jõulukingiks sai Keskerakonna fraktsioon jalgrattakujulise karika, mille alla kirjutatud: "Inimkonna tähtsaim leiutis on ratas". Ent lisaks ka "õnneratta", mille abil võimalik leida katteallikaid rahastamist vajavatele lubadustele. "Saan aru, et peamine osa plaanide rahastamisel on ikka rajatud heale õnnele," vihjas jõuluvana KE eestvedamisel antud lubadustele.

Muuhulgas olid õnnerattal variandid "Anname garantii" ja "Palju õnne, aga vaadake ise kuidagi".

"Kiired vahetused on teil siin olnud," ütles jõuluvana lõpukõnes, "Ennastki tüütas ära kogu aeg elamine vastavalt ainult oma võimalustele. Vahepeal on mõttekas keerata ka korraks teine lehekülg ja natuke puhata. Tõepoolest, küllap järeltulevad põlvkonnad ... nojah ... kõik kohustused maksavad järeltulevad põlvkonnad, aga kuna järele ei tule ka kedagi väga, siis pole suuremat häda."

Jõuliuvana hindas, et kõike tänavu riigikogus toimunut on raske tuleval aastal üle lüüa, aga ta lubas hoida pöialt ja loota parimat.

Pärast seda kuulutas reformierakondlasest riigikogu aseesimees Taavi Rõivas riigikogu istungi lõppenuks.